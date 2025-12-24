Thiếu niên ba lần xoắn tinh hoàn

TP HCMNhập viện lần ba do xoắn tinh hoàn, Kiên, 17 tuổi, được bác sĩ phẫu thuật cố định vùng kín tránh nguy cơ tái phát.

Kiên đột ngột đau nhói ở bìu bên trái lan lên bụng hai tuần trước, bác sĩ chẩn đoán xoắn tinh hoàn. Đây là tình trạng thừng tinh bị xoắn ngăn cản vận chuyển máu đến tinh hoàn gây sưng đau đột ngột và dữ dội, sau 30 phút theo dõi tại bệnh viện, tình trạng tự khôi phục.

Kiên nhập viện cấp cứu lần 3 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM vào giữa tháng 12, siêu âm ghi nhận tinh hoàn bên trái thiếu tưới máu và sau 30 phút tự cải thiện. Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, khoa Nam học, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho biết đây là một trong số ít trường hợp tinh hoàn xoắn có thể tự xoay về vị trí ban đầu, tuy nhiên không thể khỏi hoàn toàn, có thể là dấu hiệu "xoắn - tự tháo xoắn" từng đợt rất nguy hiểm. Tinh hoàn thiếu nguồn máu nuôi và không điều trị kịp thời có thể dẫn đến hoại tử, phải cắt bỏ và tổn thương vĩnh viễn.

Bác sĩ Thiện cùng êkíp phẫu thuật cho người bệnh, sử dụng 3 mũi chỉ không tan để khâu cố định mỗi tinh hoàn vào bên trong cơ bìu phòng tránh tái xoắn. Bác sĩ khâu thẩm mỹ vết mổ, dán keo sinh học giúp người bệnh sinh hoạt bình thường ngay sau phẫu thuật. Kiên hồi phục tốt và xuất viện vào hôm sau.

Bác sĩ Thiện (ngoài cùng bên trái) cùng êkíp phẫu thuật cho Kiên. Ảnh: Hoài Thương

Theo bác sĩ Thiện, xoắn tinh hoàn thường xảy ra ở trẻ sơ sinh, trẻ 6-12 tuổi và thanh thiếu niên. Nguyên nhân chưa được xác định chính xác, song các yếu tố tăng nguy cơ mắc bệnh như di truyền, sự phát triển nhanh chóng của bộ phận này ở tuổi dậy thì, vận động mạnh hoặc chấn thương nhẹ... Đặc biệt, cơ bìu có chức năng co rút, nhất là trong thời tiết lạnh hoặc ban đêm khi ngủ, gây tăng nguy cơ xoắn.

"Thời gian vàng" phẫu thuật tháo xoắn là khoảng 4-6 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng. Bác sĩ Thiện khuyến cáo bé trai và thanh thiếu niên khi có dấu hiệu đau nhói đột ngột ở vùng kín, sau 1-2 giờ không giảm hoặc một bên tinh hoàn bị nâng cao lên so với bên còn lại, cần đến bệnh viện để cấp cứu. Không nên chủ quan khi có tiền sử đau ở tinh hoàn sau đó cải thiện, nên điều trị dự phòng với phương pháp phù hợp.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi