Thiếu chất gì khiến tóc rụng nhiều?

Rụng tóc nhiều có thể do thiếu hụt các chất dinh dưỡng như protein, vitamin B, kẽm hoặc chất sắt trong chế độ ăn uống.

Chế độ ăn uống tác động đến nhiều khía cạnh sức khỏe, bao gồm cả mái tóc. Tóc mỏng, rụng nhiều có thể do cơ thể thiếu một số loại vitamin và khoáng chất dưới đây.

Vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể. Trong đó, biotin (vitamin B7) giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và quản lý hoạt động giao tiếp của tế bào. Rụng tóc và tóc mỏng có thể là triệu chứng của thiếu hụt biotin và bổ sung đầy đủ có thể khắc phục tình trạng này.

Tuy nhiên, nếu nguyên nhân không phải do thiếu biotin thì bổ sung loại vitamin này không giúp giảm rụng tóc.

Vitamin D

Vitamin D có vai trò giữ cho xương, da khỏe mạnh. Một số người thiếu vitamin này cũng bị rụng tóc nhiều, thường liên quan đến các tình trạng tự miễn dịch ảnh hưởng tới sức khỏe mái tóc. Bổ sung vitamin D đầy đủ có thể cải thiện tình trạng tóc rụng.

Thịt, sữa, sản phẩm bổ sung vitamin cần thiết trong những trường hợp rụng tóc do thiếu hụt loại vitamin này.

Sắt

Chất sắt hỗ trợ tạo máu và các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Tình trạng thiếu sắt trở nên nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu và các mô bao gồm cả tế bào tóc. Từ đó, tóc bị suy yếu, rụng nhiều và mỏng hơn.

Tăng cường vitamin C cho người bị tóc mỏng, dễ rụng do nồng độ sắt thấp hỗ trợ cơ thể hấp thu chất này tốt hơn. Trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông, ổi giàu vitamin C.

Chế độ ăn uống thiếu sắt, vitamin nhóm B, vitamin D có thể gây rụng tóc. Ảnh: Bảo Bảo

Kẽm

Kẽm là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch, tổng hợp protein, phân chia tế bào, cần thiết cho chức năng của nang tóc. Thiếu kẽm tuy không phổ biến nhưng có liên quan đến chứng rụng tóc. Một số nguồn cung cấp chất kẽm bao gồm thịt nạc, hải sản có vỏ, các loại hạt, trứng...

Magiê

Magiê có vai trò bảo vệ sức khỏe não bộ. Tóc rụng không phải là triệu chứng điển hình do thiếu magiê nhưng đôi khi bổ sung đầy đủ dưỡng chất này có thể giảm rụng ở phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang.

Protein, calo

Các tế bào tạo nên nang tóc có tốc độ luân chuyển cao, tức là các tế bào mới phát triển thay thế các tế bào cũ diễn ra nhanh chóng. Do đó, tóc rất nhạy cảm với sự thiếu hụt protein và calo - hai dưỡng chất góp phần giúp nang tóc phát triển bình thường.

Calo cung cấp năng lượng cho nang tóc để tóc chắc khỏe. Tóc cần axit amin (thành phần tạo nên protein) giúp duy trì cấu trúc. Chế độ ăn uống không đủ protein có thể dẫn đến tóc phát triển bất thường như mỏng, dễ gãy, rụng.

Tình trạng rụng tóc còn do nhiều nguyên nhân khác như thay đổi nội tiết tố, căng thẳng, tiếp xúc với hóa chất nhiều, nhiễm trùng. Người bị rụng tóc nhiều nên đi khám để tìm nguyên nhân, có biện pháp cải thiện.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Very Well Health)