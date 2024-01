Thị trường cho thuê xe tự lái sôi động dịp cận Tết

Giá thuê tăng gấp đôi bình thường, chỉ cho thuê dài ngày, nhưng một số cơ sở kinh doanh đã thông báo không còn xe.

Anh Phạm Quang (TP HCM), có nhu cầu thuê xe ngắn ngày để đi chơi cùng gia đình vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng chưa tìm được mẫu xe ưng ý vì nhiều lý do khác nhau.

"Tôi muốn thuê xe 7 chỗ hoặc MPV để chở cả gia đình đi chơi Phan Thiết vào mùng 2 Tết này vì cao tốc đã thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được xe vì một số nơi đã hết xe, còn một số khác yêu cầu phải thuê tối thiểu 5 ngày, trong khi tôi chỉ cần thuê 3 ngày", anh Quang cho biết.

Một mẫu xe cho thuê, với mức giá tính theo ngày, và thời hạn thuê tối thiểu phải 10 ngày. Ảnh chụp màn hình

Cũng như mọi năm, giá thuê xe tự lái vào dịp lễ, Tết luôn cao hơn bình thường do nhu cầu tăng đột biến. Xe đa dụng, gầm cao là những mẫu xe được lựa chọn nhiều hơn cả, vì có thể chở nhiều người hoặc đồ đạc, đáng ứng đủ nhu cầu của người thuê xe, do đó giá thuê của những loại xe này tăng cao, thậm chí gấp đôi so với ngày thường.

Ví dụ mẫu Toyota Innova, ngày thường có giá thuê 800.000-1.000.000 đồng/ngày, giá thuê dịp Tết là 1,8-2 triệu đồng/ngày, tuy nhiên đa số các cơ sở cho thuê xe đều yêu cầu số ngày thuê tối thiểu là 5-7 ngày. Càng thuê ít ngày, giá càng cao. Các mẫu xe 7 chỗ, MPV khác giá cũng cao tương tự, như Mitsubishi Xpander giá 16-19 triệu đồng/10 ngày, Toyota Fortuner giá 17-20 triệu đồng/10 ngày.

Giá thuê thay đổi theo đời xe, càng mới giá càng cao. Đối với phân khúc phổ thông, là dòng xe được các khách hàng chỉ có nhu cầu chở gia đình nhỏ đi chơi dịp Tết lựa chọn nhiều, có mức giá thuê phải chăng hơn, nhưng vẫn tăng cao hơn nhiều so với ngày thường. Cùng thời hạn 10 ngày, như Toyota Wigo và VinFast Fadil đều 9-10 triệu, Hyundai i10 là 10-11 triệu, Mitsubishi Attrage giá 14-15 triệu. Các xe cỡ B, C giá cao hơn, như Toyota Vios là 15-17 triệu, Mazda2 giá 12-13 triệu, Kia Cerato 12-15 triệu, Mazda3 khoảng giá 14-17 triệu.

Bên cạnh đó, khách muốn thuê xe lẻ theo ngày có thể tìm những ứng dụng cho thuê xe trực tuyến. Những trang này đơn thuần kết nối khách cần thuê với người cho thuê, do đó có thể linh hoạt hơn trong số ngày thuê dịp Tết. Tuy nhiên, lượng cho thuê xe lẻ rất hiếm, đa số chủ xe yêu cầu phải thuê tối thiểu 5-10 ngày. Ví dụ trên một ứng dụng, giá thuê Mazda3 2022 là hơn 2,2 triệu đồng mỗi ngày, các dòng xe khác giá không chênh lệch nhiều so với các cơ sở chuyên cho thuê xe.

Mặt khác, khi làm thủ tục thuê xe, các cơ sở kinh doanh khuyến khích người thuê xe đặt cọc bằng tài sản có giá trị, ví dụ như xe tay ga cao cấp. "Khách hàng có thể lái xe máy đến cơ sở của chúng tôi lúc thuê xe và để lại kèm giấy tờ, khi trả xe sẽ nhận lại. Nếu không đặt cọc bằng tải sản có giá trị, có thể dùng tiền mặt, khoảng 30 triệu đồng tùy vào giá trị xe. Ngoài ra phải thanh toán toàn bộ số tiền cọc và tiền thuê vào lúc nhận xe. Nếu đi quá thời hạn một ngày, chúng tôi sẽ tính mức giá những ngày phát sinh như giá ngày thường", một chủ cơ sở cho thuê tại Hà Nội cho biết.

Trong năm nay, ngoài những mẫu xe truyền thống, đã có thêm dịch vụ cho thuê xe điện tại Việt Nam. Xanh SM vừa triển khai dịch vụ cho thuê các dòng xe điện của VinFast, giá thuê thấp nhất từ 720.000 đồng/ngày (VF 5 Plus), cao nhất là 2.550.000 đồng/ngày (VF 9 Plus), số tiền đặt cọc là 20 triệu đồng. Đối với dịp Tết 2024, giá thuê sẽ cao hơn mức bình thường, từ 11.960.000 đồng/10 ngày. Giới hạn quãng đường di chuyển là 200 km/ngày, mỗi km vượt quy định có giá từ 2.500-7.000 đồng tùy vào loại xe.

Đối với xe điện, khách hàng sẽ không phải bận tâm về chi phí nhiên liệu khi thuê, nhưng đòi hỏi phải có kế hoạch di chuyển rõ ràng, kỹ lưỡng để dừng tại các trạm sạc chuyên dụng, hoặc sạc qua đêm tại ổ điện dân dụng, nhưng sẽ mất hàng chục tiếng để sạc đầy. Đối với xe xăng, phải tốn thêm chi phí nhiên liệu, đổi lại khách hàng có thêm sự tiện lợi khi không phải chờ sạc, giúp tiết kiệm thời gian và không phải tính toán các địa điểm vui chơi gần chỗ sạc.

Tân Phan