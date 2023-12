Thêm hai ngày nghỉ Quốc Khánh

Nếu tăng thêm ngày nghỉ với lý do 'đưa con dự khai giảng' thì những công nhân không có con trong độ tuổi đến trường có cần phải nghỉ không?

Tổng liên đoàn vừa đề xuất thêm hai ngày nghỉ dịp Quốc khánh (từ ngày 2 đến 5/9 hàng năm) vì số ngày nghỉ chính thức trong năm còn ít, và để công nhân có cơ hội được đưa con tới trường dự lễ khai giảng. Việt Nam hiện có 11 ngày nghỉ lễ chính thức gồm Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5), giỗ tổ Hùng Vương (1), Ngày thống nhất và Quốc tế lao động (2), Quốc khánh (2 ngày) - thấp hơn bình quân chung của Đông Nam Á và thế giới khoảng 5-6 ngày.

Đồng tình với quan điểm tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, độc giả Hải chia sẻ: "Khai giảng là một ngày quan trọng với con trẻ, nhưng dường như phụ huynh bây giờ vì cơm áo gạo tiền mà hiếm khi cùng con tham dự các buổi lễ này. Ở nước ngoài, họ coi trọng con trẻ, phụ huynh luôn tham dự các buổi khai giảng, tốt nghiệp, đóng kịch, hùng biện, thi thố của con, tạo niềm tin và động lực, khuyến khích trẻ phát triển. Tôi đồng ý với đề xuất tăng ngày nghỉ dịp Quốc khánh để công nhân đưa con đến trường".

Ủng hộ tăng thêm các ngày nghỉ lễ trong năm cho người lao động, bạn đọc Cần kiệm liêm chính cho rằng: "Ngoài tăng thêm hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh, chúng ta cũng nên có thêm hai ngày nghỉ Tết Nguyên đán nữa: một ngày trước Tết và một ngày sau Tết. Việc này để đảm bảo công nhân, công chức ở xa có đủ thời gian về quê và quay lại nơi làm việc, giúp cái Tết có ý nghĩa hơn, và đồng thời cũng là thúc đẩy doanh số bán hàng dịp này cho các nhãn hàng".

>> 'Người Việt có quá ít kỳ nghỉ lễ dài ngày'

Trong khi đó, phản biện quan điểm tăng ngày nghỉ lễ Quốc khánh với lý do đưa con đến trường dự lễ khai giảng, độc giả Nguyễn Anh Dân phân tích: "Cho người lao động nghỉ lễ để đưa con đến trường dự lễ khai giảng là lý do thiếu thuyết phục? Ban Giám hiệu các trường và thầy cô giáo cũng là người lao động. Không lẽ ngày 5/9, tất cả người lao động khác được nghỉ lễ, mà người lao động của tất cả các trường trong toàn quốc (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) - từ Ban Giám hiệu, thầy cô giáo cho đến các bộ phận phục vụ khác của trường và hàng chục triệu học sinh - phải đến trường để tổ chức lễ khai giảng chứ không được nghỉ?".

Bạn đọc Tamarind thắc mắc: "Đâu chỉ có công nhân là người lao động và phải đưa con đến trường? Thế những công nhân không có con trong độ tuổi đến trường có cần phải nghỉ ngày 5/9 không? Hay những người lao động trong ngành giáo dục không cần đưa con họ đến trường hay sao? Lý do 'được nghỉ để đưa con đi dự khai giảng' vì thế không hợp lý chút nào, Công đoàn hãy tìm ra những lý do thuyết phục hơn".

"Thực ra tôi mong bổ sung một ngày nghỉ lễ vào 5/9 và một ngày dịp Tết âm lịch, nhưng do từ sau kỳ nghỉ 30/4 là cả một quãng thời gian dài không có ngày nghỉ nào ra tấm ra món nên ủng hộ kéo dài kỳ nghỉ 2/9 thêm hai ngày. Tuy nhiên lý do 'đưa trẻ đến trường' thực ra chỉ phù hợp cho các bé tiểu học, đặc biệt là lớp một, chứ từ cấp THCS thì cần gì phụ huynh phải đưa đến trường dịp khai giảng?", độc giả Le Anh Hoang kết lại.

Việt Thành tổng hợp

