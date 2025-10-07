Thận ứ nước do hẹp niệu quản

TP HCMChị Ngọc, 44 tuổi, đau hông lưng do hẹp niệu quản khiến thận ứ nước, được bác sĩ phẫu thuật bằng robot để xử lý nhiễm trùng tiểu.

Chị Ngọc bị thận ứ nước độ 2 một năm trước, hiện tiến triển lên độ 3 do hẹp khoảng 2-3 cm niệu quản phải đoạn chậu, biến chứng nhiễm trùng tiểu, theo TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi bằng robot cắm lại niệu quản vào bàng quang nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn, tránh nhiễm trùng lên thận gây tổn thương thận.

Bác sĩ Liên điều khiển 4 cánh tay robot Da Vinci Xi bóc tách niệu quản, cắt bỏ đoạn hẹp, tạo đường hầm mới dưới niêm mạc bàng quang và nối niệu quản - bàng quang. Sau đó, êkip đặt ống sonde JJ giúp lưu thông nước tiểu từ thận xuống bàng quang, giải phóng tắc nghẽn.

Bác sĩ Liên (thứ hai từ phải qua) cùng êkíp phẫu thuật nội soi bằng robot cho chị Ngọc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Ngọc hồi phục nhanh, sức khỏe tốt, tập đi lại nhẹ nhàng, xuất viện sau 24 giờ phẫu thuật. Bác sĩ lưu ý người bệnh tái khám định kỳ theo lịch, sau một tháng cần siêu âm để đánh giá mức độ cải thiện của thận phải, mục tiêu là sau 3 tháng thận trở về bình thường.

Bác sĩ Liên đến thăm chị Ngọc sau mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hẹp niệu quản có thể do bẩm sinh hoặc tắc nghẽn bên ngoài (khối u, túi phình mạch máu, các cấu trúc khác chèn ép), tổn thương do phẫu thuật, chấn thương và viêm nhiễm kéo dài, sỏi niệu quản hoặc biến chứng của các bệnh khác... Tình trạng này thường gây các biến chứng như đau quặn thận, thận ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến suy giảm chức năng thận.

Theo bác sĩ Liên, có nhiều phương pháp điều trị hẹp niệu quản, trong đó phẫu thuật bằng robot là phương pháp hiện đại, chính xác cao, ít xâm lấn, giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng, thời gian nằm viện ngắn hơn so với phẫu thuật mổ mở hoặc nội soi thông thường.

Hà Thanh