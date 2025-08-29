Thận ứ mủ có nguy hiểm không?

Tôi khám bệnh định kỳ phát hiện mủ bên trong thận, có nguy hiểm không, điều trị thế nào? (Văn Hùng, 41 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Thận ứ mủ là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng ở thận, trong đó mủ và các chất thải tích tụ trong hệ thống bể thận do tắc nghẽn và nhiễm trùng. Đây là một biến chứng nặng của thận ứ nước, có thể gây tổn thương thận và mất chức năng thận. Nguyên nhân do tắc nghẽn đường tiết niệu, có sỏi tiết niệu, hẹp niệu quản, khối u hoặc các dị tật bẩm sinh gây tắc nghẽn dòng nước tiểu dẫn đến ứ đọng và nhiễm trùng, viêm bể thận mạn tính hoặc các nhiễm trùng đường tiết niệu...

Thận có thể ứ nước, ứ mủ ở một bên hoặc cả hai bên, tùy theo thời gian và tiến triển của bệnh mà biểu hiện lâm sàng là cấp tính hoặc mạn tính. Trường hợp của bạn chưa rõ thận ứ mủ ở một hay hai bên thận, đã tiến triển bệnh ở mức độ ra sao. Tuy nhiên, nếu mạn tính, chức năng thận có thể bị suy giảm dẫn đến suy thận giai đoạn cuối nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh thường tiến triển âm thầm, chỉ tình cờ phát hiện khi siêu âm hay khám sức khỏe định kỳ hoặc đi khám vì một bệnh khác như trường hợp của bạn. Một số trường hợp có triệu chứng đau mỏi, đau hông lưng, sốt, rối loạn tiểu tiện, thay đổi lượng nước tiểu, tăng huyết áp...

ThS.BS Cao Vĩnh Duy tư vấn cho người đến khám tại khoa Tiết niệu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy tình trạng bệnh, bác sĩ điều trị phù hợp nhưng nguyên tắc chung là loại bỏ yếu tố gây tắc nghẽn. Bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc, điều trị các rối loạn điện giải, dẫn lưu bể thận qua da, phẫu thuật giải quyết nguyên nhân tắc nghẽn. Phẫu thuật cắt thận được áp dụng trong trường hợp thận đã mất chức năng hoàn toàn, không có khả năng hồi phục hay điều trị thận thay thế. Do đó, bạn cần đến bệnh viện có khoa Tiết niệu để khám, xét nghiệm tìm ra nguyên nhân gây ứ mủ ở thận và mức độ ảnh hưởng.

Để phòng ngừa ứ mủ ở thận, cần phòng ngừa các nguyên nhân gây ứ nước ở thận như sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu. Uống đủ nước hàng ngày, ăn uống lành mạnh, vệ sinh vùng kín đúng cách để tránh vi khuẩn xâm nhập vào niệu đạo gây nhiễm trùng, điều trị sớm các bệnh lý đường tiết niệu. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề về thận và đường tiết niệu.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy

Khoa Tiết niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM