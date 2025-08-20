Thận 'hóa đá' do lao

TP HCMThận phải của bà Mai, 57 tuổi, nhiễm lao dẫn tới vôi hóa mất chức năng phải cắt bỏ toàn bộ thận.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thận phải của bà Mai ứ nước độ 4 kèm dịch mủ. Hình ảnh CT ghi nhận toàn bộ thận bị vôi hóa - còn gọi là thận "hóa đá" - trắng xóa không bắt thuốc cản quang, cho thấy thận đã mất hoàn toàn chức năng.

Bác sĩ Duy nghi ngờ bà mắc lao thận mạn tính - bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn lao gây ra, ảnh hưởng đến thận và các cơ quan khác trong hệ tiết niệu. Vi khuẩn lao tấn công thận có thể gây ra các tổn thương viêm, hoại tử (dạng bã đậu), thận ứ nước, thay đổi cấu trúc và chức năng của thận. Trường hợp nặng có thể khiến thận bị phá hủy hoàn toàn và vôi hóa do lắng đọng canxi trong mô thận như bà Mai.

Ảnh CT cho thấy thận phải "hóa đá", mất chức năng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ thận phải. Trên màn hình nội soi, quả thận "hóa đá" xù xì có mủ vàng, động mạch bị teo nhỏ không thể cung cấp đủ máu cho thận. Kết quả giải phẫu thận sau đó cho thấy mô bị hoại tử bã đậu, xác định do lao thận.

Bà Mai tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá chức năng thận còn lại, uống thuốc chống lao nhằm loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn lao khỏi cơ thể.

Bác sĩ Vĩnh Duy (phải) cùng ThS.BS Võ Xuân Huy phẫu thuật nội soi cắt thận phải cho bà Mai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Duy, ở giai đoạn đầu, bệnh lao thận thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi tình trạng vôi hóa tiến triển có thể gây các triệu chứng như đau lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu... Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy thận, khiến thận mất hoàn toàn chức năng.

Phác đồ điều trị của lao thận gồm kết hợp nhiều loại kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn lao và ngăn ngừa kháng thuốc. Nếu điều trị nội khoa không hiệu quả, bác sĩ cân nhắc phẫu thuật khi thận bị tổn thương nghiêm trọng (cắt thận bán phần hoặc toàn bộ thận) tùy vào tình trạng của người bệnh.

Nếu có bất kỳ triệu chứng nào nghi ngờ nhiễm lao, người bệnh cần đến bệnh viện để khám, điều trị kịp thời giúp giảm nguy cơ vi khuẩn lây lan đến thận. Bệnh có thể được tầm soát bằng xét nghiệm, sinh thiết mô và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính (CT) và cộng hưởng từ (MRI)...

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi