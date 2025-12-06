Thâm sạm vùng nách sau triệt lông

TP HCMHai tuần sau khi triệt lông tại spa, chị Nhung, 22 tuổi, xuất hiện các mảng nâu đậm ở nách, thâm rõ và lan rộng.

Chị Nhung được triệt lông ở spa bằng cách dùng sáp nóng (waxing) bôi lên vùng nách, sau đó giật mạnh để loại bỏ lông. Lúc đầu chị cảm giác hơi rát, sau đó vùng nách đỏ kéo dài và sẫm màu.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán chị Nhung bị tăng sắc tố sau viêm (PIH) - tình trạng da sậm màu xuất hiện sau tổn thương do kích ứng hoặc viêm.

Bác sĩ Trang giải thích waxing, đặc biệt là wax nóng, có nguy cơ gây tổn thương da nếu thực hiện không đúng kỹ thuật. Khi lớp sáp nóng bám chặt vào da rồi bị kéo mạnh, bề mặt da có thể bị viêm, trầy xước. Với người có cơ địa tăng sắc tố, vùng nách rất dễ chuyển sang nâu sẫm sau vài ngày.

Bác sĩ sử dụng laser pico để làm giảm thâm sạm vùng nách cho chị Nhung. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, bác sĩ tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám vì biến chứng sau waxing. Bác sĩ Trang cho rằng nguyên nhân là do một số cơ sở spa, chăm sóc da, tiệm làm tóc... triệt lông không đảm bảo an toàn hoặc sáp quá nóng gây tổn thương da. Những sai sót này đặc biệt nguy hiểm ở những vùng da nhạy cảm như nách hay bikini, có thể để lại thâm sạm kéo dài hoặc sẹo nếu không được xử lý kịp thời.

Bác sĩ chỉ định điều trị cho chị Trang bằng laser pico 4-6 buổi nhằm phá vỡ các sắc tố sâu giúp vùng thâm mờ dần. Bác sĩ kết hợp thêm các sản phẩm phục hồi hàng rào bảo vệ da để giảm viêm kéo dài. Chị Nhung cần hạn chế ma sát vùng nách và tạm ngừng sử dụng lăn khử mùi trong giai đoạn đầu, che chắn và tránh nắng tuyệt đối vùng điều trị để ngăn sắc tố sẫm màu trở lại.

Sau ba buổi điều trị kết hợp chăm sóc đúng cách tại nhà, vùng da dưới cánh tay của chị sáng hơn, mảng thâm mờ khoảng 60%.

Bác sĩ Trang khuyên người muốn triệt lông nên chọn cơ sở uy tín, có bác sĩ trực tiếp thực hiện. Sau thủ thuật, nếu xuất hiện tình trạng đỏ rát kéo dài, bóng nước, sưng tấy, mụn mủ hay tăng sắc tố vượt quá 48 giờ, cần đến bệnh viện khám kịp thời. Ngoài waxing, hiện nay có nhiều phương pháp triệt lông như IPL, laser 6D... vừa đạt hiệu quả lâu dài vừa an toàn, giảm nguy cơ tổn thương da.

Minh Hương

* Tên nhân vật đã được thay đổi