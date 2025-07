Tắt đèn phòng mổ để tập trung ánh sáng đại phẫu nhãn cầu bệnh nhân

Hà NộiMắt trái của ông Bền, 79 tuổi, không thể nhìn thấy sau tai nạn, bác sĩ tắt tất cả đèn phòng mổ tập trung ánh sáng vào nhãn cầu bệnh nhân để phẫu thuật.

BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, Trung tâm Mắt công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chẩn đoán kết mạc bên mắt trái của người bệnh xuất huyết hoàn toàn gây giảm thị lực, dịch kính xuất huyết dày đặc, không thể quan sát đáy mắt (võng mạc).

Ông Bền mắc bệnh nền xơ vữa động mạch, đang sử dụng thuốc chống đông máu. Bác sĩ Hưng đánh giá máu khó đông làm tăng nguy cơ chảy máu kéo dài, gây sốc khi phẫu thuật nên chỉ định dừng thuốc chống đông máu. Tuy nhiên, ông Bền có tiền sử hẹp tắc động mạch cảnh, dừng thuốc chống đông sẽ tăng nguy cơ hình thành huyết khối, có thể gây tắc hoàn toàn động mạch cảnh dẫn tới đột quỵ.

Ông Bền còn bị viêm phế quản cấp, trào ngược họng - thanh quản, khiến ca mổ càng phức tạp. Sau khi hội chẩn toàn bệnh viện, cuộc mổ được triển khai nhanh chóng để tránh nguy cơ đột quỵ cho người bệnh.

"Ca mổ cứu thị lực là thách thức lớn, bởi không thể xác định rõ tổn thương để chuẩn bị phương án phẫu thuật mà cần tùy cơ ứng biến theo tình trạng thực tế khi mổ", bác sĩ Hưng nói.

Để đảm bảo an toàn, êkíp phẫu thuật sử dụng hệ thống thiết bị phẫu thuật mắt chuyên dụng, đồng thời chuẩn bị thiết bị theo dõi nồng độ oxy não nhằm kiểm soát biến chứng. Khi bắt đầu phẫu thuật, êkíp phát hiện vết rách lớn ở phần củng mạc (lòng trắng mắt) dẫn tới hiện tượng xuất huyết toàn bộ phần kết mạc, dịch kính. Bác sĩ loại bỏ các mô tổn thương, phần máu đông và khâu phục hồi củng mạc.

Phẫu thuật trong bóng tối, xử lý chấn thương đụng dập nhãn cầu, xuất huyết dịch kính. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để quan sát và thao tác chính xác, toàn bộ đèn phòng mổ được tắt để tập trung ánh sáng cho phẫu trường là nhãn cầu của người bệnh. Sau đó, toàn bộ phần dịch kính xuất huyết được loại bỏ bằng hệ thống máy cắt dịch kính tốc độ cao, hạn chế tình trạng co kéo dịch kính, đảm bảo an toàn thị lực cho người bệnh. Kiểm tra đáy mắt ông Bền không bị tổn hại, võng mạc không bong, tiên lượng khả quan. Ca mổ kéo dài ba tiếng, gấp 3 lần so với thời gian dự kiến.

Ông Bền hồi phục thị lực tốt sau phẫu thuật, có thể tự đi lại không cần người đỡ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Bền tiếp tục nằm viện theo dõi trong 9 ngày và xuất viện khi tình trạng mắt, sức khỏe ổn định. Hiện, bác sĩ Hưng đánh giá thị lực bệnh nhân đã hồi phục như bình thường.

Khuê Lâm