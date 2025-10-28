Tại sao nước gạo tốt cho da?

Nước gạo có thể dùng để tắm giúp làm dịu da bị kích ứng, hay trộn với các thành phần khác để dưỡng da, tẩy tế bào chết, an toàn cho cả da nhạy cảm.

Nước gạo là phần nước tinh bột khi vo gạo để nấu cơm. Nhiều người sử dụng nước gạo để chăm sóc da vì cho rằng loại nước này giúp làm sáng da.

Các nghiên cứu cho thấy nước gạo có tác dụng dưỡng ẩm, chống viêm và làm giảm các dấu hiệu lão hóa da. Nó chứa chất chống oxy hóa có thể giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Bồ Đào Nha, nước gạo có hoạt tính chống oxy hóa sinh học tương tự như vitamin C. Nó cũng có thể làm giảm hoạt động của một loại enzyme gọi là elastase liên quan đến quá trình lão hóa da.

Nghiên cứu khác tại Thụy Điển phát hiện ra rằng người có làn da dễ bị kích ứng khi tắm bằng hỗn hợp tinh bột gạo trong 15 phút, hai lần mỗi ngày, cải thiện khả năng chữa lành khoảng 20%. Những người bị bệnh chàm cũng có hàng rào bảo vệ da tốt hơn nếu dùng nước gạo.

Nước gạo khi lên men còn giúp giảm tổn thương da do ánh nắng mặt trời và giảm các dấu hiệu lão hóa.

Cách làm nước gạo

Bạn có thể mua các sản phẩm chăm sóc có sẵn chứa chiết xuất nước gạo hoặc tự làm theo cách sau:

Ngâm gạo: Cho 2-3 cốc nước vào nửa cốc gạo sống. Ngâm trong 30 phút, sau đó chắt lấy nước. Sử dụng ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh.

Luộc gạo: Luộc gạo với lượng nước gấp đôi bình thường. Chắt lấy nước. Có thể sử dụng ngay hoặc bảo quản trong hộp kín trong tủ lạnh.

Lên men gạo: Ngâm gạo rồi để nước gạo ở nhiệt độ phòng 1-2 ngày trước khi bảo quản trong tủ lạnh.

Nước gạo có thể áp dụng theo nhiều cách để chăm sóc da, không gây kích ứng. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Các cách sử dụng nước gạo

Ngâm bồn tắm: Để làm dịu da, hãy thêm nước gạo và vitamin E vào bồn tắm.

Rửa mặt: Có thể sử dụng nước gạo như một loại sữa rửa mặt bằng cách thoa lên mặt và rửa sạch.

Kem dưỡng và serum: Thêm nước gạo vào một thành phần cơ bản như dầu dừa, và massage lên da hoặc thêm nước gạo vào kem dưỡng ẩm hoặc serum yêu thích.

Tẩy tế bào chết: Hãy thêm muối biển và tinh dầu vào nước gạo để tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết, chà nhẹ lên da và rửa sạch.

Mặt nạ: Nhúng bông tẩy trang vào nước gạo và đắp lên mặt trong 15 phút.

Xịt khoáng: Đổ nước gạo vào bình xịt và xịt lên mặt.

Nước cân bằng da: Sau khi rửa mặt, thấm một ít nước gạo vào bông tẩy trang và thoa đều lên mặt.

Nhiều người còn dùng nước vo gạo làm dầu gội, dầu xả hoặc xả tóc. Thời gian dùng nước gạo trên da phụ thuộc vào loại sản phẩm mà bạn sử dụng, có thể khoảng 30 phút hoặc cho đến khi nó thẩm thấu hoàn toàn vào da. Một số người thậm chí còn để qua đêm.

Nước gạo thường không gây kích ứng và không có khả năng gây dị ứng, có thể phù hợp với nhiều loại da. Tuy nhiên, hãy thử trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng nước gạo trên mặt để đảm bảo không bị dị ứng. Không nên coi nước gạo là phương pháp thay thế cho việc điều trị bệnh da liễu. Người bị chàm, nám hay các tình trạng da khác nên đến bác sĩ da liễu khám để được tư vấn phương pháp phù hợp, hiệu quả.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)