Tai biến dạng sau hai năm lấy sụn nâng mũi

TP HCMChị Phương, 42 tuổi, nâng mũi bằng sụn tai hai năm trước, nay vùng lấy sụn nổi sẹo ngứa, sưng, phì đại gây biến dạng tai.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Phương bị biến dạng phía sau hai vành tai do sẹo lồi hậu phẫu lấy sụn tai. Sẹo lồi ở tai trái đường kính khoảng 3 cm, gồ cao, đỏ và ngứa rát, còn sẹo ở tai phải nhỏ hơn, khoảng 1 cm, nhưng cũng bắt đầu cứng và sậm màu. Đây là biểu hiện điển hình khi mô sợi tăng sinh quá mức tại vị trí tổn thương. May mắn vùng mũi nơi nâng sụn của chị không xuất hiện sẹo lồi.

Bác sĩ Trang giải thích chị Phương có sẹo lồi ở tai liên quan đến đặc điểm mô và phản ứng viêm khác nhau của từng vùng da. Vùng tai có mật độ sợi collagen dày, ít mô mỡ và tuần hoàn máu kém hơn, khiến quá trình lành thương dễ rối loạn, kích thích tăng sinh mô sợi quá mức ở người có cơ địa sẹo lồi. Trong khi đó, vùng mũi có mô mềm hơn, hệ thống mạch máu phong phú và nếu được khâu đúng kỹ thuật sẽ ít chịu lực kéo căng, từ đó hạn chế nguy cơ hình thành sẹo lồi. Ngoài ra, yếu tố cơ học như tai thường bị cọ xát bởi tóc, khẩu trang hoặc khi nằm ngủ nghiêng cũng góp phần làm tổn thương vùng sẹo khiến sẹo lồi dễ xuất hiện hơn so với vùng mũi vốn ít chịu ma sát.

Bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone điều trị sẹo lồi cho chị Phương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang chỉ định cho chị Phương tiêm hoạt chất triamcinolone - một dạng corticosteroid có tác dụng chống viêm và ức chế tăng sinh mô sợi, giúp ngăn chặn sự phát triển quá mức của collagen tại vị trí tổn thương. Nhờ đó, vùng sẹo dần xẹp xuống, mềm hơn và giảm cảm giác ngứa rát, căng cứng.

Liệu trình điều trị của chị Phương gồm 6-8 buổi, mỗi buổi cách nhau 3-4 tuần để đảm bảo thuốc phát huy hiệu quả tối ưu mà vẫn an toàn cho mô da xung quanh. Sau 4 lần tiêm, vùng sẹo của chị Phương thu nhỏ đáng kể, bề mặt phẳng và mềm hơn, cảm giác ngứa giảm rõ rệt. Sau tiêm triamcinolone, người bệnh nên tránh tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, hạn chế gãi, nặn hoặc chà xát vùng sẹo. Không tự ý bôi thuốc hoặc chườm nóng, lạnh tại chỗ, giữ vùng sẹo sạch và theo dõi phản ứng da.

Phần sẹo lồi của chị Phương đã được thu nhỏ, xẹp dần sau 4 lần tiêm (phải). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Trang, sẹo lồi vùng tai khá phổ biến sau phẫu thuật lấy sụn hoặc xỏ khuyên. Điều trị sớm, đúng liệu trình giúp kiểm soát kích thước và ngăn sẹo lan rộng.

Người có cơ địa sẹo lồi nên thận trọng khi can thiệp thẩm mỹ, nhất là các thủ thuật có đường rạch da như nâng mũi, lấy sụn... Trước khi thực hiện, cần đến bệnh viện để được bác sĩ đánh giá nguy cơ, có thể dự phòng bằng thuốc hoặc laser sớm sau mổ. Khi sẹo có dấu hiệu đỏ, ngứa hoặc gồ lên, cần đi khám sớm để xử trí kịp thời.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi