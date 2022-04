Tác hại của bia rượu với thận

Rượu bia có thể ảnh hưởng đến thận theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp, gây suy giảm chức năng lọc máu và cân bằng lượng nước trong cơ thể.

Rượu bia liên quan đến một số vấn đề sức khỏe như bệnh gan và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, chưa kể đến rủi ro do lái xe khi say rượu hoặc chấn thương do tai nạn khi say rượu. Đối với thận, rượu bia có thể ảnh hưởng theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Rượu bia ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, bao gồm thận. Ảnh: Unlock Food

Chuyên gia về thận Shane A. Bobart, bệnh viện Cleveland, Mỹ, cho hay, thận có vai trò quan trọng trong việc lọc chất thải từ máu, điều chỉnh sự cân bằng của nước và khoáng chất trong cơ thể và sản xuất hormone.

Khi uống nhiều rượu bia, thận phải làm việc nhiều hơn để lọc các chất độc hại ra ngoài. Trong một số trường hợp hiếm hoi, uống quá nhiều rượu bia, khoảng 5 ly trở lên cùng lúc, có thể gây suy giảm chức năng thận đột ngột gọi là tổn thương thận cấp tính. Tình trạng nghiêm trọng này xảy ra khi chất độc từ rượu bia tích tụ trong máu quá nhanh khiến thận không thể duy trì sự cân bằng chất lỏng thích hợp. Dù có thể hồi phục sau khi điều trị, tổn thương thận cấp tính làm tăng nguy cơ phát triển bệnh thận mạn tính.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, thường xuyên uống nhiều rượu bia có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Nguy cơ mắc bệnh còn cao hơn ở những người uống vừa uống nhiều rượu bia vừa hút thuốc.

Uống nhiều rượu bia cũng có ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe của thận. "Cơ thể là một bộ domino lớn. Nếu một bộ phận trong cơ thể không cân bằng, nó có thể gây ra các vấn đề ở nhiều bộ phận khác của cơ thể", Tiến sĩ Bobart cho hay.

Ví dụ, uống nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường tuýp 2. Cả hai bệnh này đều là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới bệnh thận mạn tính ở Mỹ.

Thường xuyên uống bia rượu cũng là một nguyên nhân chính gây bệnh gan. Gan không hoạt động tốt có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, do đó bệnh gan có thể ảnh hưởng đáng kể đến thận. Thực tế, hầu hết bệnh nhân tại Mỹ vừa mắc bệnh gan vừa bị suy giảm chức năng thận đều là những người nghiện rượu. Một số người cho biết họ cảm thấy đau thận sau một đêm uống rượu. Theo Tiến sĩ Bobart, không có nghiên cứu nào cho thấy mối liên hệ giữa rượu và đau thận. Tương tự, có rất ít bằng chứng cho thấy rượu làm tăng nguy cơ bị sỏi thận hoặc nhiễm trùng thận. Tuy nhiên, rượu hoạt động như một chất lợi tiểu và có thể gây mất nước.

"Chúng ta biết rằng những người không uống đủ chất lỏng có nhiều nguy cơ bị sỏi thận hơn. Vì vậy, những người uống rượu nhiều và thường xuyên bị mất nước có thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, dù ảnh hưởng rượu đối với bệnh sỏi thận vẫn chưa rõ ràng", ông nói thêm.

Các chuyên gia thường định nghĩa một chai bia là 350 ml, một ly rượu 5 gần 150 ml. Phần lớn mọi người uống nhiều bia rượu hơn lượng khuyến cáo. Nam giới được xem là uống nhiều rượu bia khi: uống hơn 7 ly rượu hay chai bia mỗi tuần hoặc hơn 3 ly rượu hay chai bia mỗi ngày với phụ nữ, hơn 14 ly rượu hay chai bia mỗi tuần, hoặc hơn 4 ly rượu hay chai bia mỗi ngày.

Một số đối tượng không nên uống rượu bia, bao gồm phụ nữ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ về việc sử dụng đồ uống có cồn nếu bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe hoặc đang dùng những loại thuốc có thể bị ảnh hưởng do dùng bia rượu.

Anh Ngọc (Theo Cleveland Clinic)