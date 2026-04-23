Suýt mù hai mắt do bệnh glôcôm

TP HCMBà Huệ, 68 tuổi, mất thị lực ở mắt phải, còn mắt trái suy giảm nghiêm trọng, bác sĩ chẩn đoán mắc glôcôm thể phức tạp.

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mắt trái bà Huệ còn 3/10, nhìn rõ trong khoảng 30-50 cm, mỏi và chảy nước mắt. Nhãn áp mắt phải trên 50 mmHg, mắt trái 27 mmHg (bình thường 11-21 mmHg). Kết quả soi đáy mắt ghi nhận tân mạch ở mống mắt và võng mạc kèm xuất huyết. Bác sĩ chẩn đoán bà mắc bệnh glôcôm tân mạch tuyệt đối - thể nặng, khó điều trị.

Bác sĩ Phúc khám mắt cho bà Huệ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Phúc giải thích thủy dịch trong mắt được sản xuất liên tục và thoát qua hệ thống dẫn lưu. Khi đường thoát bị tắc, dịch ứ đọng làm tăng nhãn áp, tổn thương dây thần kinh thị giác. Ở trường hợp bà Huệ, đái tháo đường nặng và suy thận mạn gây tổn thương mạch máu nuôi mắt, dẫn đến thiếu máu. Cơ thể hình thành mạch máu mới bất thường tại vùng thoát lưu hoặc mống mắt, làm tắc nghẽn nặng hơn và tăng nhãn áp.

Nếu không phát hiện, điều trị kịp thời, bệnh có thể phá hủy hoàn toàn dây thần kinh thị giác, gây mù không hồi phục, gọi là glôcôm tân mạch tuyệt đối như bà Huệ.

Thông thường, glôcôm được điều trị bằng thuốc hạ nhãn áp toàn thân kết hợp phẫu thuật tạo đường thoát thủy dịch. Tuy nhiên, người bệnh suy thận độ 3, bác sĩ đánh giá việc dùng thuốc toàn thân có nguy cơ gây rối loạn điện giải, ảnh hưởng sức khỏe. Mắt phải đã mất thị lực và không còn đau nhức nên can thiệp tích cực có thể gây hại nhiều hơn lợi. Bác sĩ lựa chọn điều trị bảo tồn, dùng thuốc nhỏ mắt để kiểm soát nhãn áp và bảo vệ mắt còn lại.

Sau một tuần điều trị, nhãn áp mắt trái của bà Huệ giảm còn 16 mmHg, mắt phải 38 mmHg và không đau. Người bệnh vẫn có nguy cơ tiến triển nặng ở mắt trái nên cần theo dõi lâu dài. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức mắt, nhìn quầng xanh đỏ quanh đèn, giảm thị lực hoặc khó theo dõi vật chuyển động, người bệnh cần đi khám mắt ngay.

Glôcôm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa, do tổn thương dây thần kinh thị giác không hồi phục. Glôcôm tân mạch thường tiến triển âm thầm, có thể nhận biết qua tân mạch xuất hiện ở mống mắt hoặc góc tiền phòng, sau đó lan rộng. Bệnh có thể gây mờ mắt, đỏ mắt, đau âm ỉ hoặc dữ dội, phù giác mạc.

Ngọc Kim Thắm

*Tên người bệnh đã được thay đổi