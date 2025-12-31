Suy thận khi mang thai có nguy hiểm không?

Tôi đang mang thai thì phát hiện suy thận. Tình trạng này có nguy hiểm cho mẹ và con hay không? (Nguyễn Hằng, Hà Nội)

Trả lời:

Thận giữ vai trò quan trọng trong việc lọc chất thải, độc tố và dịch dư thừa, đồng thời sản xuất hormone điều hòa huyết áp và hỗ trợ tạo hồng cầu. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng lọc máu kém đi, độc tố tích tụ và có thể dẫn đến suy thận.

Suy thận khi mang thai là tình trạng nguy hiểm, làm tăng rủi ro biến chứng cho cả mẹ và thai nhi. Trong thai kỳ, thận phải làm việc nhiều hơn để lọc lượng máu tăng và xử lý chất thải từ mẹ và thai. Khi chức năng thận suy giảm, độc tố dễ tích tụ, bệnh tiến triển nặng hơn, thường kèm tăng huyết áp, tiểu ít gây phù và khó kiểm soát. Thiếu máu cũng có thể trầm trọng, làm tăng nguy cơ tiền sản giật, nhiễm trùng, sinh non hoặc thai chậm phát triển, dẫn đến tỷ lệ tử vong chu sinh cao hơn.

Bác sĩ Hùng khám cho thai phụ suy thận trong thai kỳ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong thai kỳ, phụ nữ suy thận có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, giảm lượng nước tiểu, khó thở, phù hoặc tăng huyết áp. Trường hợp nặng có thể xảy ra co giật. Thai phụ cũng dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, viêm cầu thận hoặc viêm bàng quang, làm chức năng thận suy giảm nhanh và bệnh tiến triển phức tạp hơn.

Điều trị suy thận trong thai kỳ được điều chỉnh theo từng trường hợp. Người đang lọc máu thường cần tăng tần suất và thời gian lọc để loại bỏ chất thải, duy trì nồng độ urê an toàn và kết hợp chế độ dinh dưỡng, đủ protein, vitamin, khoáng chất. Phụ nữ đã ghép thận chỉ nên mang thai sau ít nhất một năm để giảm nguy cơ thải ghép và hạn chế dùng thuốc không an toàn cho thai. Trong suốt thai kỳ, phác đồ điều trị được theo dõi và điều chỉnh nhằm kiểm soát huyết áp, phòng thiếu máu, bảo vệ chức năng thận.

Nếu bạn mang thai và bị suy thận cần đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá sức khỏe của mẹ cũng như thai nhi. Nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường như phù nhiều, huyết áp tăng, mệt mỏi quá mức hoặc giảm lượng nước tiểu, nên đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời.

ThS.BS.CKII Hà Tuấn Hùng

Khoa Nội Thận - Lọc máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh