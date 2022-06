Suy thận ảnh hưởng thế nào đến sinh lý nam giới?

Dù vẫn có con như bình thường, đời sống sinh lý của nam giới bị suy thận thường gặp trục trặc do giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương dương.

Nam giới khi mắc bệnh suy thận thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, quan hệ tình dục ít hơn, mất hứng thú với tình dục và không thể xuất tinh. Tuy nhiên, vấn đề tình dục phổ biến nhất và thường là đáng lo ngại nhất đối với đàn ông bị suy thận đó là khó hoặc không thể cương cứng dương vật được lâu. Tình trạng này được gọi là rối loạn cương dương (ED), liệt dương hay bất lực. Nhiều nam giới bị suy thận khó cương cứng lâu như bình thường, dù họ vẫn có thể xuất tinh. Cuối cùng, nhiều bệnh nhân mất luôn khả năng cương cứng dương vật. Điều này rất dễ dẫn tới gánh nặng tâm lý, đặc biệt nếu ham muốn tình dục của người bệnh không thay đổi.

Ngoài ra, những cơn đau đầu, chóng mặt, đau thắt lưng, suy nhược cơ thể cũng làm tinh thần của người bệnh sa sút. Tổng thể tình trạng này làm giảm chất lượng tinh trùng, giảm chức năng tình dục, làm khả năng có con thấp hơn, thậm chí có những trường hợp gây vô sinh ở nam giới.

Nam giới mắc bệnh suy thận thường bị giảm ham muốn tình dục và rối loạn cương dương. Ảnh: iStock

Có một số nguyên nhân gây ra các vấn đề sinh lý ở nam giới mắc bệnh thận, bao gồm thiếu máu và hormone nội tiết tố nam androgen được sản xuất từ tuyến thượng thận lúc này đã bị suy giảm mạnh do thận tổn thương. Ở hầu hết nam giới bị suy thận, các vấn đề tình dục không chỉ do một nguyên nhân mà thường do sự kết hợp của nhiều nguyên nhân dưới đây:

Cung cấp máu kém: Dương vật cần được cung cấp đủ máu để cương cứng. Tuy nhiên, bệnh nhân thận bị thu hẹp các mạch máu trên khắp cơ thể của họ, bao gồm cả những mạch cung cấp máu cho dương vật, làm giảm lượng máu đến dương vật, dẫn đến khó cương cứng. Không chỉ bệnh nhân thận mới gặp phải vấn đề này. Nó cũng xảy ra như một phần của quá trình lão hóa tự nhiên và phổ biến ở nam giới lớn tuổi, cũng như ở nam giới mắc bệnh tiểu đường.

Mạch máu bị rò rỉ: Để giữ cho dương vật cương cứng, máu thêm vào dương vật phải ở lại bên trong nó. Ở nam giới bị suy thận, đôi khi máu thừa bị rò rỉ ngược ra ngoài dương vật, và do đó, mất khả năng cương cứng.

Rối loạn nội tiết tố: Hormone là sứ giả hóa học kiểm soát nhiều chức năng của cơ thể. Chúng theo máu đi khắp cơ thể. Một số hormone được thiết kế đặc biệt để kiểm soát các ham muốn tình dục. Mức độ của các hormone sinh dục này có thể cao hơn hoặc thấp hơn bình thường ở những người bị suy thận. Đặc biệt, ở nam giới bị suy thận, tinh hoàn có thể sản xuất ít hormone sinh dục nam testosterone hơn dẫn tới giảm ham muốn tình dục..

Tổn thương thần kinh: Các dây thần kinh cũng tham gia vào quá trình cương cứng dương vật. Khi bị suy thận, tổn thương có thể khiến dây thần kinh không hoạt động bình thường, dẫn tới khó cương cứng.

Thuốc: Một số loại thuốc có thể góp phần gây ra các vấn đề tình dục. Thủ phạm lớn nhất là thuốc điều trị cao huyết áp được gọi là thuốc chẹn beta, chẳng hạn như atenolol, propanolol, metoprolol và bisoprolol.

Mệt mỏi: Sự mệt mỏi có thể ảnh hưởng đến hoạt động tình dục. Tình trạng mệt mỏi ở bệnh nhân thận có thể do thiếu máu, do chạy thận không đủ, hoặc do các vấn đề y tế khác, chẳng hạn như bệnh tim.

Tâm lý: Khi một bệnh nhân thận bắt đầu chạy thận, họ sẽ khó tránh khỏi tâm lý lo lắng, căng thẳng. Điều này rõ ràng dẫn tới mất ham muốn quan hệ tình dục.

Chẩn đoán và điều trị

Nam giới bị suy thận gặp khó khăn về sinh lý nên tìm tới các bác sĩ chuyên khoa Thận - Tiết niệu, Nam học để được thăm khám, tư vấn điều trị thích hợp. Bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quát và khám mạch ở các điểm khác nhau trên chân. Nếu mạch yếu, điều này có nghĩa là các mạch máu ở chân đã bị thu hẹp, làm giảm lượng máu cung cấp, làm giảm lượng máu cung cấp cho dương vật.

Bên cạnh đó, bệnh nhân có thể được xét nghiệm máu. Ngoài các xét nghiệm máu thông thường, sẽ có các xét nghiệm đo nồng độ hormone khác nhau trong máu, bao gồm testosterone và cả hormone tạo hoàng thể (LH), hormone kích thích nang trứng (FSH) và prolactin. LH và FSH là các hormone điều hòa tinh hoàn. Vai trò thông thường của prolactin là sản xuất sữa ở phụ nữ, nhưng nó thường xuất hiện với lượng lớn hơn bình thường ở bệnh nhân nam bị liệt dương chạy thận.

Bác sĩ cũng sẽ xem xét các loại thuốc mà bệnh nhân đang dùng. Một số loại thuốc có thể góp phần gây khó khăn cho hoạt động tình dục của bệnh nhân. Cuối cùng là kiểm tra liệu các vấn đề tâm lý hoặc trục trặc trong mối quan hệ có thể dẫn tới liệt dương hay không.

Tùy vào nguyên nhân, bác sĩ có thể đưa ra phương án điều trị bệnh thiếu máu, tăng lượng lọc máu hay thay đổi các loại thuốc của bệnh nhân. Nếu những biện pháp trên không hiệu quả, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp điều trị cụ thể hơn cho chứng bất lực như tiêm hormone, tiêm thuốc hoặc chèn thuốc vào dương vật, hay dùng thiết bị bơm chân không hỗ trợ hút máu vào dương vật, tạo sự cương cứng kéo dài.

Ngoài ra, nam giới mắc bệnh thận cũng được khuyến khích thay đổi lối sống để cải thiện sức khỏe và tinh thần nói chung, tránh uống bia rượu, ngừng hút thuốc, giảm cân và tập thể dục thường xuyên.

Anh Ngọc (Theo NKF)