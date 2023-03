Suy giảm phong độ đàn ông vì xem phim sex

Lạm dụng xem phim khiêu dâm trong thời gian dài có thể khiến đàn ông gặp tình trạng rối loạn cương dương.

Một nghiên cứu khoa học khảo sát 3.267 nam giới, yêu cầu hoàn thành bảng hỏi 118 câu hỏi xung quanh thói quen tình dục như thủ dâm, tần suất xem phim khiêu dâm, quan hệ với đối tác. Kết quả cho thấy thời gian xem thể loại phim này ở những người được khảo sát là 69 phút mỗi tuần. Có 5% trong số nam giới khảo sát xem trêm 300 phút một tuần.

Khi tìm hiểu về mối liên hệ giữa xem phim sex với rối loạn cương, các nhà khoa học nhận thấy với những người dưới 35 tuổi, xem 300 phút mỗi tuần, tỷ lệ mắc rối loạn cương dương là 30%, so với mức 10% ở những người chỉ xem dưới 30 phút. Trong nhóm 35-40 tuổi, 40% những người xem phim sex trên 300 phút mỗi tuần mắc trục trặc này.

Một trong những kết quả đáng chú ý là 50% những người rối loạn cương dương khi quan hệ với đối tác, không gặp vấn đề này khi xem phim khiêu dâm.

Tình trạng rối loạn cương dương do xem phim khiêu dâm không phải do ham muốn tình dục thấp hay do các vấn đề với mạch máu, dây thần kinh tại dương vật. 20% trong số nam giới dưới 35 tuổi cho biết, họ cần phải xem nhiều phim với các hình ảnh cực đoan hơn để kích thích và đạt được sự cương cứng. Tình trạng này khiến họ khó thực hiện các hoạt động quan hệ bình thường.

Một nghiên cứu tại Đức được đăng trên tạp chí JAMA Psychiatry cho thấy đàn ông xem nhiều nội dung khiêu dâm có xu hướng bị giảm hoạt động của vùng não liên quan đến phần thưởng và động lực.

Xem phim khiêu dâm nhiều có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng đời sống chăn gối. Ảnh: fatherly

Nhiều chuyên gia nhận định, tỷ lệ rối loạn cương dương đang gia tăng ở nam giới trẻ tuổi, đặc biệt ở độ tuổi thanh thiếu niên. Một đánh giá năm 2016 công bố trên tạp chí Khoa học hành vi cho thấy sự gia tăng tỷ lệ này ở nam giới trẻ tuổi dường như đi kèm với sự phát triển của các trang web phim sex. Giả thuyết này cho rằng, việc dễ tiếp cận với các nội dung này đã thay đổi cách nghĩ của nhiều người về tình dục, hình thành những sở thích hoặc kỳ vọng khác với thông thường.

Các nội dung khiêu dâm có thể gây ra tình trạng rối loạn cương dương mang bản chất tâm lý hơn là các vấn đề về thể chất.

Dương Dương (Theo Hims, everydayhealth.com)