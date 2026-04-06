Sùi mào gà sau quan hệ đồng tính

TP HCMChàng trai 26 tuổi quan hệ không sử dụng biện pháp an toàn với bạn tình đồng giới, gần đây đau khi đại tiện, bác sĩ chẩn đoán sùi mào gà.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, ghi nhận các nốt sùi lớn xung quanh hậu môn đã liên kết lại thành từng mảng. Bác sĩ Huy giải thích do ống hậu môn dài khoảng 3-4 cm và thông với trực tràng, virus HPV có thể được đưa sâu vào bên trong trong quá trình quan hệ đồng giới. Nếu chỉ điều trị nốt sùi bên ngoài mà bỏ qua bên trong, bệnh sẽ dễ tái phát liên tục và virus tiếp tục phá hủy niêm mạc bên trong.

Bác sĩ khoa Nam học kết hợp Tiêu hóa điều trị cho người bệnh. Êkíp nội soi đường tiêu hóa dưới kết hợp dùng dòng điện cao tần để phá hủy các tổ chức sùi chính xác, hạn chế làm tổn thương các vùng niêm mạc lành xung quanh, đồng thời lấy mẫu sinh thiết để phòng ngừa nguy cơ ung thư, kết quả chẩn đoán sùi mào gà.

Sau điều trị, người bệnh cần tuyệt đối kiêng quan hệ tình dục để tránh lây nhiễm cho bạn tình và tổn thương vết đốt, phải sử dụng các biện pháp bảo vệ khi quan hệ.

Bác sĩ Huy đốt điện điều trị sùi mào gà cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sùi mào gà (mụn cóc sinh dục) là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất ở nam giới do virus HPV gây ra. Các nốt sùi thường xuất hiện ở gốc hoặc thân dương vật và vùng niêm mạc da quy đầu. Trường hợp sùi mào gà ở hậu môn chủ yếu xảy ra khi có quan hệ tình dục qua đường này. Một số nguyên nhân ít gặp có thể do virus từ dương vật, bìu, tay lây lan sang hậu môn.

Theo bác sĩ Huy, quan hệ đồng giới không sử dụng biện pháp an toàn có nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục cao hơn nhóm dị tính, do cấu tạo ống hậu môn dễ bị tổn thương và có nhiều vi khuẩn, cùng môi trường ẩm ướt. Nốt sùi nằm sâu bên trong ống hậu môn, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nên dễ phát hiện và điều trị muộn, dẫn đến các biến chứng, trong đó nguy hiểm nhất là ung thư hậu môn trực tràng.

Nam giới cần đi khám khi xuất hiện các nốt sùi có màu hồng tươi, xám hoặc nâu đen, hình dáng giống như mụn cóc, mào gà hoặc hoa súp lơ, có cảm giác ngứa, khó chịu ở vùng hậu môn, đau và chảy máu khi đại tiện. Người bệnh nên lựa chọn các cơ sở y tế đa chuyên khoa để được nội soi, kết hợp xét nghiệm HPV hoặc sinh thiết nốt sùi kiểm tra nguy cơ tiền ung thư, tránh bỏ sót bệnh. Tuyệt đối không tự ý bôi thuốc có tính axit mạnh vào vùng niêm mạc hậu môn nhạy cảm có thể gây bỏng, loét và nhiễm trùng.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi