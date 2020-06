Những thực phẩm phòng chống ung thư

Thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Thị Vũ Thành - Chuyên gia y tế công cộng Quỹ toàn cầu tư vấn 9 thực phẩm giúp tăng sức đề kháng, ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Táo

Theo một số nghiên cứu tại Đại học Hirosaki Nhật Bản, ăn táo thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đến 46%, đặc biệt là ung thư phổi. Hợp chất polyphenol trong vỏ táo có khả năng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Đây là một trong các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Do đó, bạn nên ăn táo thường xuyên, dùng trước bữa ăn là thời điểm tốt nhất để có thể hấp thu đầy đủ dưỡng chất từ loại quả này.

Hợp chất polyphenol ức chế ung thư có nhiều trong vỏ táo.

Rau cần tây

Cần tây được dùng rộng rãi, có thể kết hợp với các loại thực phẩm khác để chế biến thành món ăn. Cần tây chứa nhiều vitamin C, Flavonol, furanocoumarin và acid phenolic nên có thể ép lấy nước uống, giúp đẹp da, thanh lọc cơ thể. Các chất có trong cần tây còn ngăn ngừa khối u phát triển, kiềm chế hoạt động của prostaglandin - chất đẩy nhanh tốc độ phát triển của tế bào ung thư, giúp ngăn chặn gốc tự do phá hủy ADN của tế bào.

Giá đậu xanh

Giá đậu xanh (hay còn gọi là giá đỗ, rau giá) là hạt đậu nảy mầm, có tính hàn lành, vị thanh ngọt, dễ kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác chế biến thành các món ăn như xào, nấu canh... Trong giá đậu xanh chứa chất Interferon, có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, chống nhiễm khuẩn, bảo vệ cơ thể khỏi một số loại vi khuẩn.

Cà chua

Trong quả cà chua chín có nhiều chất lycopene, vitamin B, vitamin C và beta carotene giúp chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, đẩy lùi các bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt , ung thư tuyến tụy, ung thư ruột kết và ung thư phổi. Bạn có thể ăn sống cà chua mỗi ngày để giữ nguyên dưỡng chất hoặc dùng cà chua nấu canh, kho, xào... như một loại gia vị, tăng thêm màu sắc, kích thích vị giác.

Mướp đắng

Loại quả này có vị đắng, hậu ngọt, khiến nhiều người lần đầu thưởng thức sẽ không mấy dễ chịu. Tuy nhiên, mướp đắng lại có công dụng không ngờ trong việc ngăn ngừa, phòng chống ung thư. Thành phần protein quinine có trong mướp đắng giúp giảm sự phát triển của khối u, tiêu diệt tế bào ung thư đang bắt đầu hình thành hoặc phát triển, ngăn chặn sự di căn sang các cơ quan khác.

Cà rốt

Cà rốt chứa các thành phần alpha-carotene và beta-carotene, luteonin là các chất hỗ trợ ngăn ngừa và chống ung thư. Do đó, việc sử dụng cà rốt thường xuyên giúp ngăn ngừa được một số bệnh như ung thư vú, ung thư vòm họng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư phổi. Loại củ này còn chứa nhiều vitamin C và A giúp sáng mắt, đẹp da, cải thiện vóc dáng. Cà rốt kết hợp với các thực phẩm khác có thể chế biến các món như xào, nấu canh hoặc xay sinh tố, ép thành nước uống hàng ngày mỗi buổi sáng.

Ăn cà rốt thường xuyên giúp ngăn ngừa ung thư.

Khoai lang tím

Không chỉ tốt cho tiêu hóa, đường ruột, khoai lang tím còn là thực phẩm phòng chống ung thư hiệu quả bởi khoai lang tím chứa một số thành phần đặc biệt có tên là DHEA giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư như ung thư ruột kết, ung thư vú. Khoai có thể luộc, chiên, nấu canh, nấu súp hoặc ăn kèm với rau.

Bí ngô

Bí ngô chứa nhiều dưỡng chất như Beta carotene (tiền chất vitamin A) giúp ngăn ngừa, phòng chống ung thư hiệu quả. Ngoài ra chất oxy hóa có trong bí ngô còn giúp tăng đề kháng cho cơ thể.

Tỏi

Từ xưa, ông cha ta đã dùng tỏi để chữa trị các loại bệnh như cảm cúm, xương khớp, hô hấp, viêm mũi, viêm xoang và các bệnh về đường tiêu hóa. Chất selenium và allium trong tỏi còn có tác dụng ngăn chặn, tiêu diệt các tế bào gây bệnh ung thư vú, dạ dày, đại tràng, ung thư thực quản.

Để phòng ngừa ung thư, bên cạnh chế độ dinh dưỡng lành mạnh, bạn nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát sớm khi có dấu hiệu ung thư, duy trì lối sống điều độ, tập luyện thể dục đều đặn.

Thanh Di