Bệnh nhân ung thư vú viết blog truyền cảm hứng

Năm 2010, Susan Rosen (sống tại Boston, Mỹ) biết tin bị ung thư vú Giai đoạn III trong một lần khám sức khỏe định kỳ để đón sinh nhật 45 tuổi. Ngay sau đó, cô được bác sĩ khuyên phẫu thuật ngay lập tức để cắt bỏ khối u và 42 hạch bạch huyết ác tính.

Tỉnh dậy trong phòng hậu phẫu, Susan Rosen biết mình dương tính với đột biến gen BRCA (gen nhạy cảm với ung thư vú), bị cắt bỏ cả buồng trứng của cô và sẽ phải đối mặt với việc điều trị đặc biệt trong nhiều tháng tới. May mắn vì có chồng và hai con bên cạnh, Susan Rosen vượt qua những cơn đau, quá trình điều trị ban đầu hiệu quả. Bác sĩ kết luận, bệnh ung thư sẽ không quay lại trong ba năm.

Susan Rosen luôn có chồng và hai con ở bên trong quá trình đối mặt với ung thư.

Nhưng đúng ba năm sau vào tháng 9/2013, các bác sĩ đã phát hiện một khối u ở não Susan Rosen. Bệnh ung thư đã quay lại, di căn giai đoạn IV, lan đến gan, xương, não và phổi của bà mẹ hai con. Susan bắt đầu điều trị nặng bằng hóa chất, xạ trị và thường xuyên nhận được các khuyến cáo không thể chữa khỏi.

Không muốn mình gục ngã, Susan bắt đầu lập một trang blog để ghi lại quá trình chiến đấu với bệnh hiểm nghèo và chia sẻ kinh nghiệm với bệnh nhân ung thư khác. Mùa thu năm 2014, trang blog có tên là Let Let Be Be Mermaids ra đời. Bệnh nhân ung thư vú đặt tên blog dựa trên một câu trích dẫn về nàng tiên cá. Susan Rosen chia sẻ: "Phụ nữ không nên sợ chết, mà nên sợ mình đã không sống có ý nghĩa".

Ban đầu, chỉ có bạn bè và gia đình ghé thăm blog của Susan Rosen. Sau một vài tháng, trang Let Let Be Be Mermaids đã có 5.500 lượt xem. Năm 2015, có 13.000 lượt xem. Đến năm 2018 có 25.000 người ghé thăm Let Let Be Be Mermaids và để lại chia sẻ với Susan Rosen. "Bạn đã giúp nhiều người bệnh đến với nhau và đưa ra lời khuyên cho nhiều người cần sự giúp đỡ", một độc giả của Susan để lại lời nhắn.

Không dừng lại ở trang blog cá nhân, Susan Rosen hỏi ý kiến các bác sĩ và nhà nghiên cứu tại các bệnh viện khu vực Boston để xây dựng ngân hàng thông tin giúp các bệnh nhân ung thư tra cứu kiến thức cần thiết và thiết lập mạng xã hội kết nối người đồng bệnh. "Tôi cảm thấy như mình đang mang lại cho ai đó hy vọng và điều đó khiến tôi rất hạnh phúc", Susan Rosen nói.

Câu chuyện của bệnh nhân ung thư vú Susan thu hút sự chú ý của truyền thông. Cô được mời xuất hiện trên chương trình Good America America của đài phát thanh ABC. Nhiếp ảnh gia Kelly Burke lái xe hàng trăm cây số đến gặp cô với mong muốn biến người phụ nữ mạnh mẽ này thành một nàng tiên cá thực sự. Sau đó, bộ ảnh nàng tiên cá của nhiếp ảnh gia Kelly Burke đã truyền cảm hứng cho hàng trăm bệnh nhân ung thư vú vượt qua ám ảnh bệnh tật để sống lạc quan.

Bộ ảnh nàng tiên cá Susan Rosen do nhiếp ảnh gia Kelly Burke thực hiện.

Theo một nghiên cứu của Liên minh Ung thư vú Di căn (MBCA) và Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, có hơn 150.000 phụ nữ ở Mỹ đang sống chung với bệnh ung thư vú di căn. Rất nhiều người không muốn hiểu ung thư vú di căn là gì và bế tắc với căn bệnh của mình. Susan Rosen hi vọng trang blog, mạng xã hội và ngân hàng thông tin mình xây dựng sẽ giúp nhiều người hiểu đúng và đủ về căn bệnh ung thư vú.

Ngoài thời gian dành cho cộng đồng, bà mẹ hai con Susan Rosen đã sống những ngày cuối cùng hạnh phúc. Cô không căng thẳng chờ đợi cái chết mà dành thời gian cho chồng và hai con. Viết hồi ký để lại cho hai con, nấu những món ăn ngon, cùng chồng đi du lịch... Susan Rosen trong ký ức của người thân, bạn bè luôn còn lại những hình ảnh đẹp.

Nha Trang (Theo The Healthy, Jewishjournal.org)