Bệnh nhân chia sẻ câu chuyện đối mặt với ung thư

Sau sự kiện Lễ trao giải cuộc thi Sống như những đoá hoa, vươn về phía mặt trời năm thứ nhất, các tác giả đạt giải một lần nữa chia sẻ câu chuyện của mình và cảm nhận khi đạt giải thưởng trên mạng xã hội.

Chị Nguyễn Thị Hoài ở Bắc Giang đạt giải Nhì với tác phẩm "Thư gửi con trai" chia sẻ: "Chào mừng ngày gia đình Việt Nam. Chúc những người kém may mắn không may bị ung thư lạc quan, vui vẻ, vượt lên số phận". Nội dung đăng tải nhận được hơn 100 lượt "like". Nhiều bình luận động viên và cảm phục tinh thần dũng cảm, vượt qua nỗi đau khi biết tin con trai bị ung thư máu của chị Hoài. Chị cũng nhận được nhiều lời chúc vững vàng để đồng hành cùng con trên chặng đường dài chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ của tác giả Nguyễn Thị Hoài trên mạng xã hội.

Tác giả đạt giải ba, Vũ Huy Chương chia sẻ: "Ở cái tuổi 70, với một lão phu mình cứ nghĩ rằng lớp người xưa nay hiếm xẽ lùi dần vào góc khuất. Khi Ban tổ chức công bố giải thưởng, mình không giám nghĩ mình lại có được niềm vinh dự lớn lao này. Trong cái nóng hầm hập giữa những ngày hè ở Thủ đô Hà Nội mình vẫn cảm nhận được một không khí ấm áp yêu thương tràn ngập". Câu chuyện của bệnh nhân ung thư Vũ Huy Chương trong tác phẩm Để thêm những nụ cười một lần nữa được nhiều người nhắc đến trong các bình luận. Những người bạn, người đồng bệnh khâm phục tinh thần người lính đã giúp ông Chương vượt qua căn bệnh ung thư tuyến yên đã di căn để sống những tháng năm tuổi già nhiều niềm vui.

Tác giả Vũ Huy Chương ghi lại cảm xúc của mình.

Cô giáo Phùng Trang Nhung đạt giải Nhất với bài thơ "Con ếch điếc" thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc thi trên trang cá nhân. Mỗi bài viết đều thu hút hàng trăm bình luận. Bạn bè, người thân bày tỏ sự cảm phục với nhân vật "Con ếch điếc – cô giáo Nguyễn Hường" vì tinh thần lạc quan, chấp nhận đương đầu với thử thách.

Tác giả Phùng Trang Nhung cho biết: "Cuộc thi Sống như những đóa hoa vươn về phía mặt trời’ giúp tôi thể hiện tình yêu thương với những người bạn, người bệnh ung thư. Tiếp xúc với họ, tôi học thêm được nhiều điều, đó là niềm yêu đời, luôn khát khao sống như những bông hướng dương". Chị Phùng Trang Nhung cũng thông qua ban tổ chức gửi tặng món quà tiền mặt và hiện vật đến bệnh nhân đang miệt mài chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Chị Phùng Trang Nhung - Thí sinh đạt giải Nhất Cuộc thi Sống như những đoá hoa, vươn về phía mặt trời năm nhất.

Cuộc thi Sống như những đoá hoa, vươn về phía mặt trời ra đời với mong muốn là nơi chia sẻ và lan toả những câu chuyện thể hiện khát vọng sống, nghị lực mãnh liệt và niềm tin của bệnh nhân ung thư, gia đình bệnh nhân ung thư trong hành trình chiến đấu và vượt qua căn bệnh nan y này.

Trải qua năm thứ nhất, cuộc thi đã thu hút được nhiều tác phẩm dự thi. Tại lễ trao giải cuộc thi năm thứ nhất và phát động cuộc thi năm thứ hai, Ban tổ chức đã tặng giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các cá nhân có bài dự thi đạt điểm cao, nhận được nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi, bà Nguyễn Thị Vũ Thành, đại diện ban tổ chức cho biết: "Cuộc thi đã tạo nên diễn đàn mở cho bệnh nhân và người thân chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa. Chúng tôi vô cùng cảm động khi đọc được những trang viết nhiều nỗi đau nhưng cũng đầy lạc quan và hi vọng. Thành công của cuộc thi là có nhiều câu chuyện truyền cảm hứng chiến thắng ung thư được kể lại, tức là có nhiều người hơn nữa sẽ vững vàng, tự tin và lạc quan, được tiếp thêm nghị lực trong cuộc chiến với căn bệnh này".

Khép lại cuộc thi, ban tổ chức phát hành cuốn sách Sống như những đoá hoa, vươn về phía mặt trời ghi lại trải nghiệm, góc nhìn của người nhà và bệnh nhân ung thư do nhà xuất bản Dân Trí phát hành. 40 câu chuyện ghi lại trong sách là 40 tác phẩm xuất sắc nhất được tuyển chọn từ hàng ngàn bài dự thi gửi về. Ban tổ chức đã liên hệ với các bệnh viện để gửi tặng cuốn sách tới các bệnh nhân đang thăm khám, điều trị. Ngoài ra, cộng đồng bệnh nhân ung thư đăng ký qua điện thoại hoặc mạng xã hội để được nhận sách.

Trong năm 2020, cuộc thi Sống như những đoá hoa, vươn về phía mặt trời sẽ tiếp tục được tổ chức và tuyển tập tác phẩm kể về nỗ lực của người thân, cộng đồng, ội ngũ y bác sỹ trên hành trình chiến thắng ung thư.

Nguyễn Lê