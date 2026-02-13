Những điều bạn có thể chưa biết về vitamin C

Vitamin C tham gia vào nhiều chức năng quan trọng như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt, sản xuất và xử lý collagen, chất dẫn truyền thần kinh.

Vitamin C là loại vitamin tan trong nước, đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe. Tuy nhiên, cơ thể không thể tự sản xuất loại vitamin này mà cần hấp thụ thông qua thực phẩm hàng ngày hoặc thực phẩm bổ sung. Vitamin này có trong nhiều loại rau củ và trái cây quen thuộc như cam, chanh, bưởi, ớt chuông, kiwi, dâu tây, dưa lưới, bông cải xanh, cà chua, khoai tây...

Các vitamin thường phát huy hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng phối hợp, kết hợp cùng lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và không hút thuốc. Trong số đó, vitamin C được ghi nhận mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa

Vitamin C đóng vai trò như chất chống oxy hóa quan trọng, có thể bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, một quá trình có thể gây tổn thương cho các cơ quan và mô theo thời gian. Thông qua cơ chế trung hòa các gốc tự do, vitamin C hỗ trợ khả năng tự bảo vệ tự nhiên của hệ miễn dịch.

Giảm căng thẳng

Thiếu vitamin C có liên quan đến nhiều rối loạn do stress. Nồng độ vitamin này thường giảm ở người uống nhiều rượu, hút thuốc hoặc béo phì. Duy trì mức vitamin C ổn định có thể phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể tốt.

Giảm triệu chứng cảm lạnh

Vitamin C không giúp điều trị covid-19 hay cảm lạnh song có thể góp phần giảm nguy cơ biến chứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin C trong giai đoạn cảm lạnh hoặc cúm có thể làm giảm nguy cơ viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp dưới.

Phòng lão hóa da

Nhờ đặc tính chống oxy hóa, vitamin C góp phần làm chậm quá trình lão hóa da. Các nghiên cứu cho thấy người bổ sung đủ lượng vitamin C ít bị khô da, nếp nhăn. Ngoài ra, vitamin C dùng ngoài da cũng được ghi nhận có khả năng cải thiện nếp nhăn.

Các chức năng sinh học khác

Ngoài vai trò chống oxy hóa, vitamin C còn hỗ trợ cơ thể sản xuất và xử lý một số chất bao gồm:

Collagen: Đây là loại protein quan trọng với mô liên kết và quá trình phục hồi vết thương.

L-carnitine: Chất hóa học giúp chuyển hóa chất béo thành năng lượng.

Chất dẫn truyền thần kinh: Giúp truyền tín hiệu hiệu quả qua hệ thần kinh.

Hấp thụ sắt: Hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt có nguồn gốc từ thực vật, gọi là sắt không heme.

Lượng khuyến nghị hàng ngày

Theo Viện Y khoa quốc gia Mỹ (NIH), trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần bổ sung 40-50 mg, 1-8 tuổi: 15-25 mg, 9-13 tuổi: 45 mg, thanh thiếu niên (14-18 tuổi): 65-75 mg và người lớn: 75-90 mg một ngày.

Người lớn không nên tiêu thụ quá 2.000 mg vitamin C mỗi ngày (bao gồm cả từ thực phẩm và thực phẩm bổ sung) để tránh các tác dụng phụ không mong muốn. Nam giới thường cần lượng vitamin C cao hơn nữ giới trong cùng độ tuổi. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần nhu cầu cao hơn và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung. Người hút thuốc lá cần thêm ít nhất 35 mg một ngày so với mức khuyến nghị thông thường.

Trong hầu hết các trường hợp, việc hấp thụ vitamin từ thực phẩm tự nhiên luôn tốt hơn so với thực phẩm chức năng. Nếu duy trì chế độ ăn uống cân bằng, bạn hoàn toàn có thể nhận đủ lượng vitamin C cần thiết mà không cần dùng đến viên uống. Cơ thể cũng sẽ không sử dụng lượng vitamin C dư thừa nếu bạn đã nạp đủ từ thực phẩm.

Vitamin C có thể tương tác với một số loại thuốc kê đơn, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung. Những người mắc bệnh sỏi thận hoặc đang chạy thận nhân tạo cần đặc biệt theo dõi sát sao lượng vitamin C nạp vào cơ thể.

Thiếu hụt vitamin C có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như mệt mỏi kéo dài, sưng, chảy máu nướu răng, dễ bầm tím, thiếu máu, trầm cảm. Nếu nạp lượng quá cao (đặc biệt là từ thực phẩm chức năng) có thể gây ra đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy...

Bảo Bảo (Theo WebMD, Healthline)