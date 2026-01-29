Ăn bông cải xanh có lợi cho sức khỏe thế nào

Bông cải xanh (súp lơ xanh) rất giàu chất chống oxy hóa cùng các hợp chất thực vật có lợi, giúp bảo vệ mắt và tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Bông cải xanh thuộc họ cải, cùng nhóm với bắp cải, cải xoăn, súp lơ và cải Brussels; ăn sống hay nấu chín đều tốt cho sức khỏe.

Bông cải xanh sống chứa khoảng 90% nước, 7% carbohydrate, 3% protein, hầu như không có chất béo và rất ít calo (khoảng 35 calo mỗi khẩu phần 90 g). Thực phẩm này còn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như:

Protein: 2,3 g

Carbohydrate: 5,6 g

Chất xơ: 2,2 g

Chất béo: 0,3 g

Vitamin C: 91% giá trị hàng ngày (DV)

Vitamin K: 77% DV

Folate (B9): 15% DV

Nó cũng chứa một lượng nhỏ kali, magiê, sắt và canxi cùng các hợp chất thực vật có lợi như sulforaphane, indole-3-carbinol, carotenoid, kaempferol, quercetin.

Lợi ích sức khỏe

Các loại rau họ cải như bông cải xanh cung cấp nhiều hợp chất có lưu huỳnh, tạo nên vị cay nồng đặc trưng. Những hợp chất hoạt tính sinh học này mang lại nhiều lợi ích.

Phòng ung thư

Ung thư đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát của các tế bào bất thường, thường liên quan đến stress oxy hóa. Bông cải xanh chứa nhiều hợp chất sinh học có khả năng giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tụy và ung thư dạ dày.

Tác dụng này chủ yếu nhờ các hợp chất isothiocyanate, đặc biệt là sulforaphane, có khả năng chống oxy hóa, chống viêm và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hàm lượng sulforaphane trong mầm bông cải xanh non cao hơn khoảng 10-100 lần so với loại đã trưởng thành.

Giảm mức cholesterol

Cholesterol giữ nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể, trong đó có tham gia tạo axit mật - chất giúp tiêu hóa chất béo. Axit mật do gan sản xuất, dự trữ ở túi mật và được tiết vào ruột khi ăn, sau đó một phần được tái hấp thu để sử dụng lại.

Một số hợp chất và chất xơ trong bông cải xanh có khả năng liên kết với axit mật trong ruột, thúc đẩy đào thải và hạn chế tái hấp thu. Nhờ đó, gan phải sử dụng cholesterol để tổng hợp axit mật mới, góp phần làm giảm cholesterol máu và nguy cơ bệnh tim mạch. Quercetin là chất chống oxy hóa có trong bông cải xanh còn được ghi nhận có thể hỗ trợ hạ huyết áp ở người tăng huyết áp.

Tốt cho mắt

Hai carotenoid chính trong bông cải xanh là lutein và zeaxanthin có liên quan đến việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác - bệnh lý có thể gây suy giảm thị lực.

Bông cải xanh chứa beta-carotene, tiền chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp hỗ trợ thị lực, đặc biệt ở những người có khẩu phần vitamin A thấp. Tuy nhiên, đây không phải nguồn vitamin A dồi dào, vì vậy cần kết hợp với các thực phẩm giàu vitamin A khác để phòng ngừa thiếu hụt.

Bông cải xanh chứa goitrogen - hợp chất có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp nếu tiêu thụ quá nhiều, đặc biệt khi ăn sống. Tuy nhiên, quá trình nấu chín giúp làm giảm đáng kể tác dụng này nên nguy cơ thường không đáng lo. Người đang dùng thuốc chống đông warfarin nên tham khảo ý kiến bác sĩ vì bông cải xanh giàu vitamin K1, có thể tương tác với thuốc.

Bảo Bảo (Theo Healthline)