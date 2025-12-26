Điều gì xảy ra khi bạn ăn quả quýt?

Thêm quả quýt vào các món như ăn vặt, nước ép, sinh tố, mứt hay salad tốt cho não bộ, tim mạch và hỗ trợ giảm cân.

Giàu dinh dưỡng

Mặc dù kích thước nhỏ hơn các loại quả họ cam quýt khác nhưng quýt rất giàu dinh dưỡng và chứa nhiều nước, chiếm khoảng 85% thành phần. Một quả quýt cỡ trung bình (88 g) có:

Calo: 47

Carbohydrate: 12 g

Chất xơ: 2 g

Protein: 0,7 g

Chất béo: 0 g

Vitamin C: 26% giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV)

Vitamin A: 3% DV

Kali: 3% DV

Quýt còn cung cấp kali và các vitamin nhóm B cụ thể là B1, B6 và B9.

Giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể bằng cách trung hòa tác hại của stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Trong khi gốc tự do là nguyên nhân liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, viêm khớp và ung thư. Quýt, kể cả vỏ, là nguồn giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-cryptoxanthin và các flavonoid như naringin, hesperidin, tangeretin, nobiletin.

Beta-cryptoxanthin có thể chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể và tạo nên màu cam đặc trưng của quýt. Vitamin C có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe làn da, tim mạch và phòng ngừa ung thư.

Tăng cường miễn dịch

Vitamin C bảo vệ hệ miễn dịch khỏi virus và vi khuẩn bằng cách tác động lên tế bào T, một loại bạch cầu quan trọng. Nó hỗ trợ sự phát triển, chức năng và ngăn tế bào T chết, duy trì khả năng chống lại nhiễm trùng. Vitamin C còn tăng cường thực bào - tế bào miễn dịch tiêu diệt vi khuẩn và các hợp chất có hại khác đồng thời tiêu diệt vi khuẩn, từ đó tăng cường phản ứng miễn dịch.

Ăn quýt còn giảm mức độ nghiêm trọng của các phản ứng dị ứng, một đặc tính cũng được cho là do hesperidin và naringenin, hai chất chống oxy hóa có trong vỏ quýt.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Các chất chống oxy hóa trong quýt như vitamin C, có thể bảo vệ chống lại các rối loạn não mạn tính như tâm thần phân liệt, bệnh Alzheimer, Parkinson. Khả năng chống oxy hóa của vitamin C giúp bảo vệ não khỏi tổn thương do gốc tự do. Nobiletin là chất chống oxy hóa khác trong quýt, giúp tế bào não tránh tích tụ beta-amyloid liên quan đến bệnh Alzheimer. Đối với bệnh Parkinson, nobiletin có thể cải thiện suy giảm vận động bằng cách bảo vệ các tế bào sản xuất dopamine, hạn chế tiến triển bệnh.

Giảm cân

Quýt hỗ trợ giảm cân nhờ cung cấp chất xơ. Các loại quả họ cam quýt chứa chất xơ không hòa tan như cellulose, lignin, làm chậm vận chuyển thức ăn trong đường tiêu hóa, tăng cảm giác no, giúp kiểm soát sự thèm ăn.

Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong quýt như vitamin C, tangeretin và nobiletin, có thể thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Vitamin C có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm huyết áp và kết tập tiểu cầu, cải thiện chức năng mạch máu, cải thiện chỉ số triglyceride và cholesterol LDL (có hại) trong máu.

Tangeretin và nobiletin hỗ trợ giảm tổng lượng cholesterol và triglyceride, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch - tình trạng hẹp động mạch do tích tụ mảng bám. Xơ vữa động mạch là một yếu tố nguy cơ gây đau tim và đột quỵ.

Có đặc tính phòng ung thư

Các chất chống oxy hóa trong quýt có thể phòng tránh ung thư. Vitamin C ngăn ngừa sự phát triển và lan rộng của khối u, hỗ trợ lành vết thương sau phẫu thuật, tăng hiệu quả hóa trị và giảm độc tính của liệu pháp này. Flavonoid trong quả họ cam quýt có liên quan đến giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư dạ dày, vú, đại tràng và phổi.

Một số gợi ý có thể giúp bạn bổ sung quýt vào chế độ ăn uống:

Gọt vỏ và cắt đôi phần vỏ rồi thêm vào món salad.

Nạo vỏ và thêm vào nước sốt, đồ uống hoặc cocktail.

Ép quýt lấy nước để bổ sung lượng chất chống oxy hóa.

Làm sốt salsa quýt tươi, thưởng thức cùng cá hoặc gà.

Thêm quýt vào sữa chua hoặc bánh pudding hạt chia để có bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ bổ dưỡng.

Bảo Bảo (Theo Healthline)