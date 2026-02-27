'Sửa' dị tật bẩm sinh vùng kín cho bé trai

Hà NộiBé Đạt, 6 tuổi, dị tật lỗ tiểu lệch thấp khiến dương vật cong, đi tiểu khó, được bác sĩ phẫu thuật đưa về vị trí bình thường.

Bé Đạt không có các dấu hiệu bệnh lý tiết niệu như tiểu buốt, tiểu rắt, sốt hay nhiễm trùng đường tiểu. Khi bé lớn hơn, dương vật có xu hướng không phát triển, gia đình mới đưa bé đi khám.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết lỗ tiểu của bé Đạt lệch xuống nằm ở mặt bụng của dương vật, được xác định là lỗ tiểu lệch thấp, một dị tật bẩm sinh hình thành từ giai đoạn bào thai do niệu đạo phát triển không hoàn chỉnh. Tùy mức độ, lỗ tiểu lệch thấp có thể khiến tia tiểu lệch hướng, nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản và tâm lý khi trưởng thành.

Bác sĩ phẫu thuật tái tạo ống niệu đạo, đưa lỗ tiểu về đúng vị trí giải phẫu. Sau mổ, bé Đạt ăn uống và sinh hoạt dần ổn định, không có biến chứng như chảy máu hay nhiễm trùng, nước tiểu được dẫn lưu qua ống thông giúp vùng phẫu thuật khô, sạch để liền sẹo tốt. Sau 12 ngày, bé Đạt được rút ống thông tiểu và xuất viện, đi tiểu dễ dàng bằng lỗ tiểu mới tạo, cần tái khám định kỳ.

Phẫu thuật chỉnh lỗ tiểu lệch thấp cho bé trai. Ảnh: Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tân khuyến cáo phụ huynh quan sát kỹ cơ quan sinh dục của trẻ nam từ những năm đầu đời. Khi nhận thấy lỗ tiểu không nằm ở đầu dương vật, tia tiểu lệch hoặc bao quy đầu có hình dạng bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa Tiết niệu Nam học sớm.

Thu Giang

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi