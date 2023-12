Sự thật về bộ phận sinh dục nam

Kích thước, hình dạng, độ cong của bộ phận sinh dục nam khác nhau phần lớn do yếu tố di truyền quyết định và không tương ứng với chiều cao hay cân nặng.

Chiều dài

Chiều dài dương vật được đo dọc theo mặt trên, từ xương mu đến quy đầu, khi cương cứng. Tuy nhiên, kích thước cương cứng cũng có thể được ước tính bằng cách kéo căng khi mềm.

Một nghiên cứu năm 2018, trên 15.500 nam giới trên thế giới, cho thấy thực tế không có nhiều sự khác biệt về kích thước của cơ quan này. Chiều dài trung bình khoảng 9 cm, khi cương cứng là 13 cm. Khoảng 5% nam giới có độ dài khi cương cứng hơn 16 cm và 5% ngắn hơn 10 cm.

Chu vi

Chu vi của bộ phận này được đo ở phần rộng nhất và không nhất thiết tỷ lệ thuận với chiều dài. Theo nghiên cứu trên, chu vi trung bình khi mềm khoảng hơn 9 cm, còn lúc cứng là 11 cm.

Thường có nhiều loại chu vi ở các điểm khác nhau của dương vật. Hầu hết đều rộng nhất ở gốc và thon dần về phía trên. Sự thay đổi về chu vi từ gốc đến quy đầu có thể khó hoặc dễ nhận thấy. Một số người có chu vi đồng đều, trong khi số khác có dạng hình nón rõ ràng.

Kích cỡ

Kích thước quy đầu không phải lúc nào cũng tương ứng với chiều dài hoặc chu vi của bộ phận sinh dục và có thể khác nhau về chiều rộng, chiều dài cũng như hình dạng. Trung bình, chiều dài quy đầu có thể dao động 1,9-3,8 cm. Một số người có đỉnh tròn, nhưng hầu hết có hình bầu dục.

Độ cong

Hầu hết mọi người nghĩ rằng dương vật cương cứng phải đứng thẳng hoặc hướng ra ngoài, nhưng thực tế thường hơi cong sang phải hoặc sang trái, uốn cong lên hoặc xuống. Tình trạng cong rất bình thường, trừ khi gây đau hoặc rối loạn tình dục.

Một nghiên cứu năm 2018 ở Australia cho thấy 19% nam giới độ tuổi 35-75 có dương vật cong đáng kể, thường là dưới 30 độ. Khoảng 1/3 có đường cong lớn hơn 30 độ, trong khi một số người có độ cong đến 60-90 độ (hoặc cao hơn). Chỉ 2% nam giới cho hay bị đau hoặc khó chịu khi cong quá mức, 1/5 cho biết tình trạng này cản trở quan hệ và 1/4 bày tỏ không hài lòng.

Độ cong dương vật phần lớn là do bẩm sinh, nhưng có thể do bệnh Peyronie gây ra đường cong bất thường, thường là do chấn thương bên trong. Ngoài ra còn có các khuyết tật bẩm sinh khiến bộ phận này cong xuống, thường đi kèm với các khuyết tật khác như lỗ tiểu thấp.

Chiều cao nam giới không liên quan đến kích cỡ dương vật

Một trong những lầm tưởng phổ biến là kích thước bàn chân, chiều cao hoặc cân nặng của nam giới tương ứng với kích thước bộ phận sinh dục.

Di truyền có ảnh hưởng mạnh nhất đến vấn đề kích thước. Ngoài ra, nhiều yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng như chủng tộc, chế độ ăn uống ở tuổi dậy thì, tình trạng sức khỏe, nhiệt độ. Kích thước này không cố định và có thể thay đổi theo nhiệt độ. Khi tiếp xúc với lạnh, nó sẽ co lại để giữ nhiệt.

Kích thước quá lớn có nguy cơ cao mắc bệnh

Một nghiên cứu năm 2015 tại Mỹ với 75 phụ nữ được khảo sát, kết quả cứ 15 phụ nữ thì có một người từ bỏ mối quan hệ vì kích thước bộ phận sinh dục của đối phương quá lớn.

Kích thước quá lớn, nhất là ở nam giới chưa cắt bao quy đầu, có nguy cơ cao lây nhiễm loạn khuẩn âm đạo từ bạn tình. Nguyên nhân một phần là do ma sát tăng lên với thành âm đạo bạn tình làm tổn thương các mô và tạo điều kiện cho nhiều vi khuẩn xâm nhập hơn.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)