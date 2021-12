'Sự non nớt khiến tuyển Việt Nam thua Thái Lan'

Sự non nớt, áp lực tâm lý, cùng những cái đầu nóng mới là thứ khiến Việt Nam thất bại, chứ không chỉ mỗi trọng tài.

Câu chuyện về những tiếng còi "méo" của trọng tài Saoud Al-Abda đang trở thành tâm điểm của những tranh cãi sau trận thua 0-2 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại trận Bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Dạo quanh các trang báo, diễn đàn, mạng xã hội, thôi thấy phần đông người hâm mộ Việt lao vào chỉ trích thậm tệ cách điều hành của vị trọng tài này. "Thua vì trọng tài" là nhận định mà tôi đọc được nhiều nhất sau trận đấu. Nhiều người còn tràn vào trang Facebook cá nhân của ông này để công kích, chửi bới, bắt tội, đổ lỗi cho thất bại của đội nhà.

Là một người hâm mộ bóng đá đã theo dõi trọn vẹn trận đấu này, tôi đồng tình với nhận định cho rằng trọng tài chính đã mắc quá nhiều lỗi trong quá trình điều hành trận đấu, dẫn tới những bất lợi không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng tôi không nghĩ, đó là nguyên nhân chính dẫn tới kết quả thua cách biệt hai bàn của chúng ta trước người Thái.

Đánh giá một cách công tâm, Thái Lan của HLV Alexandre Polking đã chơi hay hơn chúng ta trong trận này. Tuyến giữa của họ gần như kiểm soát hoàn toàn, không chỉ phong tỏa các mũi tấn công của ta mà còn sẵn sàng tung ra những đòn phản công nhanh sắc lẹm, dẫn tới hai bàn thắng trong trận này. Ngược lại, cầu thủ Việt Nam lại nhập cuộc một cách chuệch choạc, có phần bị áp lực về tâm lý nên cự ly đội hình không được đảm bảo, mắc nhiều sai lầm cá nhân (điển hình là pha trượt chân của Hồng Duy mang đến bàn mở tỷ số cho Thái Lan).

Một điều dễ dàng nhận thấy trong trận này, đó là Việt Nam thể hiện sự non nớt hơn so với đối thủ. Sau bàn thua đầu tiên do lỗi cá nhân, các học trò của HLV Park dường như không giữ được sự bình tĩnh vốn có. Chúng ta vội vã dồn đội hình lên hòng tìm bàn gỡ nhưng lại ngây thơ rơi vào cái bẫy của người Thái. Đội bóng từng năm lần vô địch AFF Cup cho thấy một hình ảnh tinh quái, sẵn sàng chơi tiểu xảo để làm nóng thêm những cái đầu của cầu thủ Việt. Công thêm những sai sót của trọng tài, chúng ta lập tức bị ức chế, không thể triển khai bóng một cách mạch lạc nhất để rồi nhận tiếp bàn thua thứ hai.

>> 'Việt Nam trên cơ Thái Lan'

Mọi thứ dường như cũng chẳng có gì tiến triển trong hiệp hai. Thái Lan vẫn chơi bóng một cách điềm đạm, già giơ, biết cách gây ức chế cho đối thủ. Trong khi đó, chúng ta không giữ được bình tĩnh để thi triển lối chơi cũng như chắt chiu những cơ hội có được. Kết quả thậm chí có thể còn tồi tệ hơn nếu như Chatnathip thành công trên chấm penalty.

Nếu để chọn ra những cái tên chơi kém hiệu quả nhất của đội tuyển Việt Nam, ngoài Hồng Duy với sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua, còn có Công Phượng khi thi đấu quá mờ nhạt trên hàng công. Gần như chỉ có một mình Quang Hải là điểm sáng lớn nhất trong trận đấu này. Đó là lý do khiến chúng ta không thể đủ sức gây sức ép lên đối thủ trong tình thế buộc phải ghi bàn. Tất nhiên, tôi cũng không muốn chỉ trích bất kỳ một cá nhân nào cả, nhưng nói vậy để biết vấn đề đến từ chính đội bóng của chúng ta như không phải thất bại do người khác mang lại.

Rõ ràng, trọng tài có thể là một phần trong thất bại của đoàn quân HLV Park Hang-seo, nhưng đó không phải là tất cả. Thực tế, ở sân chơi vốn được xem là "ao làng" này, công tác trọng tài chưa bao giờ được đánh giá cao. Các thế hệ đội tuyển Việt Nam cũng không ít lần gặp những bất lợi từ cách điều hành thiếu công tâm của các trọng tài. Thế nên, lẽ ra các cầu thủ cần làm quen với điều đó và tìm cách vượt qua. Tiếc rằng, trận đấu hôm qua, chúng ta đã không thể hiện được thứ bản lĩnh đó để rồi thả trôi trận đấu theo diễn biến bất lợi trên sân.

Trận thua này một lần nữa cho chúng ta hiểu được rằng Thái Lan vẫn luôn là một đối thủ mạnh nhất trong khu vực. Không thể phủ nhận những thành tích vượt bậc trong thời gian của của đội tuyển Việt Nam. Có những thời điểm chúng ta còn bứt lên trên khi đối thủ gặp khủng hoảng. Nhưng giờ đây, khi nền bóng đá Thái Lan đã dần ổn định trở lại, họ sẽ là một cửa ải mà Việt Nam không dễ gì vượt qua được.

Phía trước thầy trò HLV Park vẫn còn ít nhất 90 phút của trận lượt về, không phải là đã hết hy vọng cho chúng ta, nhưng muốn hiện thực hóa hy vọng đó, sẽ cần một sự thay đổi rất lớn cả về mặt kỹ chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu. Bản lĩnh của một nhà vô địch cần phải được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ. Hãy biết chấp nhận và nhìn thẳng vào thất bại để sửa sai thay vì tìm cách đổ lỗi trọng tài hay ngoại cảnh.

Al-Abda trở thành trọng tài từ năm 2016, đã cầm còi 134 trận đấu chính thức, rút tổng cộng 472 thẻ vàng, 14 thẻ đỏ gián tiếp và 10 thẻ đỏ trực tiếp. Trước đây, ông từng bắt chính trận hòa 0-0 giữa Việt Nam - Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, và trận thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Vũ Bảo Châu

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.