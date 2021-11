Tuyển Việt Nam thua vì sai lầm chiến thuật?

'Hai trận đấu trên sân nhà trước Nhật Bản và Saudi Arabia, chúng ta đã sớm bung sức ngay từ đầu'.

Việt Nam tiếp tục nối dài chuỗi thua lên bảy trận, trong đó có sáu trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Cũng như trận thua Nhật Bản năm ngày trước, đội chủ nhà lại tiếp tục thất bại trước Saudi Arabia chỉ với một bàn cách biệt, và bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Đánh giá về hai màn trình diễn này của đội tuyển Việt Nam, độc giả Hoai Vinh cho rằng, vấn đề đến từ sai lầm trong chiến thuật tiếp cận trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo: "Tôi cho rằng đây là sai lầm chiến thuật trong cả hai trận trên sân nhà. Chính đối thủ mới là những người cần chiến thắng để tranh giành ngôi đầu. Thế nên, lẽ ra, Việt Nam chỉ nên đổi trạng thái từ sau phút 75, khi đối thủ không còn đủ thể lực sung mãn.

Các cầu thủ như Hồng Duy, Tiến Linh, Tuấn Anh, Văn Thanh không thực sự phù hợp để đá chính ngay từ đầu với các đội bóng mạnh, mà chỉ nên sử dụng ở hiệp hai. Tiến Linh thiếu tốc độ và khả chạy chỗ, trong khi Tuấn Anh chỉ phù hợp khi đá với đội hình thấp và số lượng cầu bên phần sân nhà nhiều vì không có khả năng hoạt động trong phạm vi lớn".

Bạn đọc Michael Tèo chỉ ra những vấn đề của đội tuyển dẫn tới những kết quả thất bại liên tiếp: "Có thể thấy mấy điểm sau:

- Tuyến giữa thiếu chất thép: Tuấn Anh, Văn Đức, Xuân Trường chia bài tốt nhưng sức vóc yếu, không thể càn quét, dọn dẹp trung lộ và đánh chặn tầm xa nhằm giảm sức ép cho hàng thủ.

- Hậu vệ biên thấp bé, kỹ thuật tốt nhưng không tranh chấp nổi với các tiền vệ cao to nhanh nhẹn của Saudi Arabia, Nhật Bản, hay Oman. Khoảng trống mà Đoàn Văn Hậu để lại là quá lớn.

- Hàng công của Việt Nam dường như đã hết bài, cạn ý tưởng, một phần do chênh lệch đẳng cấp.

- Cuối cùng và quan trọng nhất là vấn đề của V-League. Cái nôi sản sinh ra nguồn cung cho nền bóng đá liên tục nghỉ dài hạn, yếu kém khâu tổ chức. Có thể thấy chỉ Việt Nam và Trung Quốc là hai nền bóng đá hủy giải quốc nội, để cho đội tuyển quốc gia đá mỗi tháng hai trận. Hậu quả là cả hai xếp cuối bảng".

>>'Bóng đá Việt Nam không thua đẳng cấp Thái Lan'

Trong khi đó, độc giả Bùi Huy Vũ lại cho rằng trình độ của tuyển Việt Nam đã đạt giới hạn:"Không phủ nhận chúng ta đã và đang tiến bộ. Nhưng thực sự, những trận đấu thế này mới cho thấy chúng ta đang ở đâu so với tầm châu lục và thế giới. Tuyển Việt Nam chỉ có tinh thần và trông mong vào sự may mắn, nhưng như vậy là không đủ để ra sân chơi châu lục. Hai trận liền chúng ta đều được VAR cứu hai bàn thua nhưng vẫn không thể tận dụng để kiếm điểm. Dù sao, NHM vẫn sẽ theo sát và cổ vũ đội tuyển".

Đồng quan điểm, bạn đọc Chip bổ sung thêm:"Thực tế là sân chơi này quá sức với đội tuyển Việt Nam, nên không thể đòi hỏi hơn được nữa. Đơn giản vì chúng ta đã đạt giới hạn rồi. Chỉ mong những trận tới, các cầu thủ sẽ vẫn đá với tinh thần như trận này để rút ra những bài học sắp tới cho bóng đá Việt Nam. Muốn phát triển hơn, chúng ta buộc lòng phải cải thiện về mặt thể chất cho các lứa tiếp theo. Thể thao đối kháng cần phải có lực trước rồi mới tính đến kỹ chiến thuật.

HLV Park dùng trí để khơi dậy tinh thần của cầu thủ Việt, nhưng vẫn không thể xóa được khoảng cách khá xa so với bóng đá thế giới. Nếu may mắn, chúng ta sẽ hy vọng kiếm được một, hai điểm trong bảng đấu này khi cục diện đã an bài".

Bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng vào cơ hội giành điểm của Việt Nam trong những trận đấu còn lại, độc giả Namc ho rằng: "Những trận đấu thế này rất đáng quý với các cầu thủ, đây là những kinh nghiệm hiếm hoi trong sự nghiệp cầu thủ họ có thể có được. Chúng ta có quyền hy vọng họ sẽ cải thiện tốt hơn để lần tới dự vòng loại thứ ba World Cup, chúng ta sẽ có điểm và cải thiện vị trí.

Những lần đầu tiên đều rất khó khăn nên CĐV cũng nên thông cảm cùng Ban huấn luyện và cầu thủ. Còn bốn trận đấu nữa, dù hy vọng có điểm rất mong manh, nhưng tôi vẫn sẽ theo đội tuyển đến cùng. Thật tiếc khi chúng ta không thể có đội hình mạnh nhất khi Văn Lâm, Văn Toản, Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Đình Trọng đều chấn thương. Nếu không, có lẽ chúng ta sẽ bớt được những cảm xúc thua trong tiếc nuối như thế này".

Thành Lê tổng hợp

>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.