Són tiểu gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu

TP HCMBà Liễu, 61 tuổi, són tiểu 10 năm, nay nhiễm khuẩn đường tiết niệu, được bác sĩ phẫu thuật đặt lưới nâng niệu đạo điều trị hết bệnh.

BS.CKII Nguyễn Thị Hồng Oanh, Đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Liễu đi tiểu không kiểm soát có thể liên quan đến bệnh béo phì làm tăng áp lực ổ bụng, đái tháo đường và suy yếu niệu đạo. Bà mang tã liên tục khiến vùng kín thường xuyên ẩm ướt, vi khuẩn và nấm xâm nhập, gây viêm sưng phù nề, đỏ tấy.

Bác sĩ Oanh chỉ định điều trị song song vừa kiểm soát nhiễm nấm, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, vừa ổn định đường huyết và phẫu thuật đặt dải lưới nâng niệu đạo (TOT) cho người bệnh. Dải băng mỏng bằng vật liệu tổng hợp không tan, chiều rộng khoảng 1,5 cm. Đây là phẫu thuật ít xâm lấn, giúp niệu đạo tránh di động quá mức khi áp lực ổ bụng tăng lên, chấm dứt tình trạng són tiểu.

Bác sĩ Oanh (giữa) và êkíp phẫu thuật điều trị són tiểu cho bà Liễu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, bà Liễu hồi phục nhanh chóng, vết mổ không đau, xuất viện sau hai ngày. Người bệnh cần chăm sóc vết mổ, kiểm soát cân nặng, đái tháo đường để tránh nhiễm trùng tái phát, tránh mang vác nặng.

Theo bác sĩ Oanh, phẫu thuật TOT được xem là phương pháp tối ưu trong điều trị són tiểu do gắng sức ở nữ giới nhờ hiệu quả cao, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Để phòng ngừa són tiểu, phụ nữ nên duy trì cân nặng hợp lý, kiểm soát tốt các bệnh mạn tính, tập các bài tập cơ sàn chậu đều đặn, điều trị táo bón, hạn chế cà phê, rượu bia, đi tiểu đúng giờ, tránh mang vác nặng... Khi có các dấu hiệu són tiểu, tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục, mùi hôi hoặc vùng kín ngứa rát kéo dài, người bệnh nên đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi