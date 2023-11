Sinh viên ra trường với kinh nghiệm 4 năm chạy xe ôm công nghệ

Chạy xe ôm công nghệ vất vả nhưng có thể là mảnh ghép ý nghĩa cho cuộc đời sinh viên.

Số lượng tài xế tăng, khó nhận được khách, chiết khấu cho công ty lên gần 30% mỗi cuốc... là thực tế đang đẩy các tài xế xe ôm công nghệ vào tình cảnh khó khăn khi luôn ở thế cửa dưới, thu nhập giảm một nửa. Trong khi đó, một lực lượng không nhỏ người chạy xe ôm công nghệ là các bạn trẻ sinh viên, hoặc cử nhân mới ra trường.

Từng tham gia vào công việc này, độc giả Nguyenhuuky chia sẻ những góc khuất của nghề xe ôm công nghệ: "Trong chiến lược của mình, chắc các công ty xe công nghệ cũng hiểu rằng họ đang nắm đằng chuôi và có thể phủ đầu các đối tác (tài xế, shippper) của mình chỉ bằng hai cách: giảm chiết khấu hoặc tăng số lượng đối tác. Các tài xế ngày càng khó hoàn thành được chỉ tiêu, hay đạt được mức thưởng. Nhiều bạn trẻ dành cả thanh xuân để chạy xe ôm công nghệ, nay muốn chuyển sang nghề khác cũng khó. Vì gánh nặng gia đình, chi phí cuộc sống, họ lại tiếp tục lao vào vòng xoáy và ngày càng bị các công ty chi phối nặng nề hơn.

Theo quan điểm cá nhân của tôi, nghề chạy xe ôm công nghệ hay shipper chỉ nên dành cho các cô chú lớn tuổi, lao động phổ thông không thể (không muốn) học hành, cập nhật kiến thức, tay nghề... Còn người trẻ, có sức khỏe và trí tuệ, nên tham gia vào những công việc tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, vận dụng được kỹ năng và kiến thức của mình. Đó mới là hướng phát triển bền vững", bạn đọc Thái Đỗ phân tích.

>> Tầm nhìn ngắn hạn của cử nhân chạy xe ôm công nghệ

Trong khi đó, trả lời cho câu hỏi "vì sao nhiều bạn trẻ (kể cả những người có bằng cấp) vẫn chọn nghề xe ôm công nghệ?", bạn đọc Khach Quan lại có cái nhìn cảm thông hơn: "Tất nhiên ai chẳng muốn khi học đại học được làm thêm với đúng chuyên môn mình học, nhưng còn do đặc thù từng ngành nghề mà rất nhiều sinh viên buộc phải làm thêm việc trái với chuyên môn. Ngay cả sinh viên nước ngoài còn chưa được làm được như vậy, họ cũng phải làm bồi bàn, shipper, thợ sơn, thợ hồ, bảo vệ, giúp việc... để duy trì việc học. Số sinh viên làm thêm đúng chuyên môn không nhiều và nó còn do may mắn, quan hệ xã hội... mang lại".

Vậy đâu là giải pháp cho các bạn trẻ? Độc giả Ngominh nhận định: "Xe ôm công nghệ chỉ nên được xem là một nghề phụ, tạm thời trong lúc khó khăn như mất việc, sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc làm, cần có thu nhập để trang trải cuộc sống. Nghề này đặc biệt phù hợp với những người có năng lực không cao, không được học hành, không được đào tạo chuyên môn rõ ràng.

Dù biết rằng việc các bạn trẻ chạy xe ôm công nghệ là rất lãng phí, nhưng có lẽ thực tế này sẽ khó thay đổi trong một sớm một chiều, trừ khi công việc này không còn đem lại thu nhập tốt. Quan trọng hơn, khi xã hội sử dụng tốt nhân lực được đào tạo ra từ các trường đào tạo, bao gồm việc tra lương, thu nhập thỏa mãn người lao động và có những chế độ đãi ngộ phù hợp thì tôi tin sẽ không có sinh viên hoặc nhân viên nào từ bỏ công việc văn phòng để chạy xe ôm công nghệ".

Đó cũng là suy nghĩ của bạn đọc Heroofelf: "Làm tài xế công nghệ có thể là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn sử dụng nó như một công việc hỗ trợ cho các mục tiêu dài hạn. Tôi từng gặp một sinh viên chạy xe ôm công nghệ ngoài giờ học và kiếm được một số tiền đáng kể. Thu nhập này giúp bạn trang trải chi phí ăn uống, đi lại và thậm chí là một phần học phí.

Ngoài khía cạnh tài chính, nghề này còn có thể cung cấp những kiến thức quý giá mà bạn thường không học được trong môi trường đại học. Kỹ năng giao tiếp của bạn cũng sẽ được cải thiện đáng kể khi tương tác với người lạ. Bạn có thể giao tiếp với tất cả mọi người mới gặp một cách trung thực và lịch sự. Bạn cũng trở nên kinh nghiệm hơn trong việc quản lý và phân bổ thu nhập của mình cho nhiều mục đích khác nhau...

Vấn đề quan trọng nhất là bạn phải hiểu tầm quan trọng của học tập trong việc theo đuổi sự nghiệp và mục tiêu tương lai lâu dài. Con đường này không dễ dàng, đòi hỏi mỗi người phải kiên trì thực hiện từng bước. Hãy coi chạy xe ôm công nghệ chỉ là một mảnh ghép trong cuộc đời của mình, và lấy đó làm bàn đạp để phát triển sự nghiệp của bản thân trong tương lai".

Việt Thành tổng hợp

