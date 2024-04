Siêu giày của các VĐV đứng bục Boston Marathon 2024

Sharon Lokedi - Á quân nữ

Chân chạy sinh năm 1994 thuộc nhóm elite hiếm hoi thi đấu cho Under Armour - thương hiệu thể thao đến từ Mỹ nổi tiếng với siêu sao bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Stephen Curry. Đến với Boston Marathon 2024, Lokedi được nhà Under Armour trang bị dòng giày Velocity Elite 2, siêu giày chạy đua với siêu bọt đệm BioPebax, tấm sợi carbon, dáng giày rocker gắt cùng chênh lệch giữa đế giữa gót và mũi giày chỉ 2mm, phù hợp với những runner có guồng chân cao. Tuy chưa thể có danh hiệu major thứ hai sau New York Marathon 2022, siêu giày này đã giúp cô được đứng bục ở vị trí Á quân.