Alphafly 3 - siêu giày hứa hẹn cải thiện tốc độ marathon

Alphafly 3 có tên đầy đủ Nike Alphafly Next% 3, là phiên bản thứ ba của dòng siêu giày chạy bộ Alphafly, sau các đàn anh Alphafly Next% ra đời năm 2020 và Alphafly Next% 2 năm 2022.

Nike ra mắt Alphafly 3 từ tháng 11/2023 và nhanh chóng gây sốt trong thế giới chạy bộ. Khi nhà sản xuất Mỹ này mở bán toàn cầu sáng 4/1/2024 theo giờ Washington với giá 362 USD tương đương 8,86 triệu đồng, toàn bộ nguồn cung trang web chính thức của Nike được mua hết chỉ trong hai phút.