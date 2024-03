Adios Pro Evo 1 - siêu giày không dành cho người thường

adidas Adizero Adios Pro Evo 1 được thiết kế với mục tiêu giúp các elite chinh phục kỷ lục và chỉ dùng cho một cuộc đua.

Ngày 14/09/2023, cộng đồng chạy bộ thế giới dường như chấn động bởi thông tin adidas ra mắt đôi giày chạy đua có khối lượng chỉ 138 gram, giá lên tới $500, để các vận động viên sử dụng cho 1 chặng đua cự ly marathon duy nhất. Sau đó chỉ hơn 10 ngày, Tigst Assefa, chân chạy Ethiopia, cùng đôi giày này, xô đổ kỷ lục marathon nữ thế giới với 2 giờ 11 phút 53 giây, nhanh hơn kỷ lục cũ hơn 2 phút tại Berlin Marathon 2023. Đó chính là siêu giày Pro Evo 1.

Assefa trên đường chạy Berlin Marathon 2023 với đôi Pro Evo 1. Ảnh: AFP

Theo đánh giá của chuyên trang về chạy bộ Believe in the Run, Pro Evo 1 được thiết kế với một mục tiêu duy nhất: giúp các elite hoàn thành chặng đua marathon theo cách hiệu quả nhất có thể.

"Đôi giày này không dành cho các runner nghiệp dư hoặc tốc độ chạy thấp - trung bình. Đây là một thứ công cụ thiết kế cho các cuộc đua marathon ở mức độ chuyên nghiệp và cạnh tranh cao nhất, chỉ sử dụng một lần duy nhất cho những vận động viên được adidas tài trợ để xô đổ những kỷ lục thế giới", trang này viết.

Chính nhà sản xuất cũng gắn kèm một tấm ghi chú trong hộp của đôi giày này, nói rằng Pro Evo 1 phù hợp nhất cho những runner hoàn thành cự ly marathon trong khoảng sub3 (dưới 3 giờ) đến sub3:30.

Dù tất cả bộ phận điển hình của một chiếc giày chạy đều tồn tại về mặt kỹ thuật, mọi chi tiết trên đôi siêu giày này đều được gọt giũa để loại bỏ từng gram không cần thiết đi, để nó chỉ còn còn lại những bộ phận thiết yếu.

Phần thân giày được làm từ chất liệu lưới mỏng manh như tơ và trong suốt, khi xỏ lên chân sẽ lộ rõ màu tất bên trong giày

Các thông số cơ bản của một chiếc Adios Pro Evo 1. Trong đó, Stack Height là chiều cao của phần bộ đệm giữa tính từ mặt đất đến bàn chân khi đi giày, Drop là chênh lệch chiều cao của phần bộ đệm giữa gót giày và phần mũi giày, Carbon-Fiber Plate là tấm sợi Carbon.

Lưỡi giày là một miếng lưới có chất liệu giống phần thân giày, với một lớp đệm xốp mỏng để bảo vệ mu bàn chân khỏi trầy xước từ việc siết chặt dây giày. Những lỗ xỏ dây được gắn lên thân giày cùng phần mũi giày gần như một miếng băng dính. Cấu trúc phức tạp nhất trên thân giày là phần đệm gót, cấu trúc tương tự với adidas Adios Pro 3 - điểm thiết kế mà các elite yêu cầu giữ lại khi thử nghiệm đôi giày.

Bộ đệm của adidas Pro Evo 1, theo nhà sản xuất, không được nén như các bộ đệm bọt bình thường, mà cắt trực tiếp từ khối bọt Lightstrike Pro. Nếu nhìn kỹ trên bề mặt, có thể thấy những phần xơ xuất hiện trong quá trình cắt tạo hình bộ đệm Lightstrike Pro. Phần đệm bọt được thổi lên sau đó được cắt gọt, không hề nén trong khuôn, sẽ giúp giữ nhiều không khí ở bên trong hơn, tăng thêm độ nảy cho mỗi bước chạy. Nhưng cũng vì nén nhanh hơn, tăng độ nảy hơn, vòng đời sử dụng của siêu giày này sẽ bị giảm đi.

Nằm giữa bộ đệm Lighstrike Pro là thiết kế EnergyRods sợi carbon trứ danh của adidas, thường được nhìn thấy trong Adios Pro 3. Phiên bản này đã được điều chỉnh để phù hợp với dáng rocker của adidas Adizero Adios Pro Evo 1, với phần điểm cong tính từ mũi giày kéo dài tới 60% chiều dài đôi giày, đem lại trải nghiệm guồng chân bùng nổ hơn về phía trước.

Cuối cùng là phần cao su ngoài. Lớp cao su bóng đen, "mỏng tựa lớp kem trên một chiếc bánh" - như cách founder trang Believe in the Run Thomas Neuberger ví von, giúp giảm khối lượng hơn 20g cho giày nhưng vẫn đảm bảo độ bám đường như dòng cao su Continental truyền thống được dùng cho các dòng giày đua của adidas.

Theo Neuberger, đôi giày thực sự rất mỏng manh, gần như chắc chắn sẽ không ở trạng thái tốt để sử dụng chỉ sau một thời gian ngắn. Sau một lần đua, đã có những vết trầy xước ở xung quanh bộ đệm bọt và có cả vết rách nhỏ do tiếp xúc với đá dăm. Phần đáy giày phẳng cũng đã hằn mờ vị trí của bộ khung EnergyRods. Tuy vậy, nhà sản xuất rất minh bạch với người dùng về thời hạn sử dụng của đôi giày này. Và vì thế, giá thành và thời hạn sử dụng sẽ khiến nhiều runner phải cân nhắc nếu muốn trải nghiệm đôi giày này, bên cạnh sự khan hiếm, vì đôi giày được ra mắt với số lượng rất giới hạn - mới có 521 đôi trên toàn cầu.

Khi trải nghiệm đôi giày trên đường đua, một runner của tạp chí chạy bộ Runner’s World, Trevor Conde, đã đạt kỷ lục cá nhân 2 giờ 25 phút 51 giây tại Chicago Marathon 2023. Theo anh này, Pro Evo 1 đem lại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng và nảy rất dễ chịu, an tâm vì khả năng hỗ trợ tốt dưới bàn chân, không hề gây đau nhức.

Từ khi ra mắt, Pro Evo 1 đã giúp rất nhiều elite của adidas xô đổ nhiều kỷ lục. Bên cạnh kỷ lục thế giới nữ của Tigst Assefa - 2 giờ 11 phút 53 giây, Amanal Petros với thành tích kỷ lục marathon nam Đức với 2 giờ 4 phút 58 giây tại Berlin Marathon 2023. Sisay Lemma chạm thành tích marathon tốt thứ tư trong lịch sử 2 giờ 1 phút 48 giây - phá kỷ lục của giải, tại Valencia Marathon 2023. Còn Tamirat Tola phá kỷ lục New York Marathon 2023 với 2 giờ 4 phút 58 giây.

Tô Thành