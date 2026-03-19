Sẹo rỗ nặng do mụn

TP HCMChị Bình, 42 tuổi, nhiều sẹo rỗ sâu vùng mũi và má do nặn mụn, được bác sĩ điều trị tách đáy sẹo kết hợp vi kim.

Chị Bình có nhiều mụn viêm, mụn mủ trên má khi mang thai hơn 10 năm trước. Vùng da nặn mụn sau đó xuất hiện nhiều vết lõm, theo thời gian ngày càng rõ, lỗ chân lông to khiến bề mặt da sần sùi như vỏ cam.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Bình gặp tình trạng sẹo rỗ mức độ nặng, chủ yếu là các dạng sẹo lõm do tổn thương mô da sau mụn viêm.

Trong thai kỳ, sự thay đổi nội tiết khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, làm da dễ nổi mụn viêm, đặc biệt mụn mủ. Khi các tổn thương viêm này bị tác động cơ học như nặn hoặc bóp mạnh, cấu trúc mô liên kết dưới da có thể bị phá vỡ. Quá trình lành thương sau đó không đủ collagen để tái tạo đầy mô, dẫn đến hình thành sẹo rỗ.

Bác sĩ Trân xây dựng phác đồ điều trị kết hợp tách đáy sẹo và tái tạo da bằng công nghệ RF vi điểm từ 6-8 lần, thực hiện định kỳ mỗi tháng cho chị Bình. Kỹ thuật tách đáy sẹo nhằm cắt đứt các dải xơ kéo đáy sẹo xuống sâu, giúp vùng da lõm được giải phóng. Sau đó, vi kim RF tạo các tổn thương vi điểm có kiểm soát trong lớp trung bì, kích thích tăng sinh collagen và elastin mới, hỗ trợ làm đầy dần các vùng sẹo rỗ và cải thiện cấu trúc da.

Bác sĩ Trân sử dụng vi kim RF điều trị tình trạng sẹo rỗ cho chị Bình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Trân, với sẹo rỗ lâu năm, đáy sẹo thường bị các dải xơ bên dưới kéo dính chặt và sâu vào mô. Vì vậy, tách đáy sẹo được thực hiện trước để giải phóng cấu trúc mô, giúp năng lượng vi kim RF kích thích tái tạo collagen hiệu quả hơn và cải thiện bề mặt da theo thời gian.

Sau 5 lần điều trị, bề mặt da vùng mũi - má chị Bình cải thiện rõ, các vết rỗ đầy dần và lỗ chân lông thu nhỏ hơn, khi trang điểm bề mặt da mịn màng hơn. Hiện, chị tiếp tục theo liệu trình để cải thiện thêm độ đều màu và kết cấu da.

Các sẹo rỗ của chị Bình đã cải thiện đáng kể sau 4 lần tách đáy sẹo kết hợp vi kim RF. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ cho biết sẹo rỗ là một trong những di chứng thường gặp sau mụn viêm, đặc biệt khi người bệnh tự nặn mụn hoặc điều trị không đúng cách. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên đến khám tại bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được tư vấn phương pháp chăm sóc da an toàn thay vì tự xử lý tại nhà. Bác sĩ có thể lựa chọn những phương pháp phù hợp để kiểm soát mụn đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi.

Người bị mụn nên tránh nặn hoặc chích mụn, giữ da sạch, hạn chế chạm tay lên mặt và khám sớm khi mụn viêm kéo dài để hạn chế tối đa nguy cơ hình thành sẹo rỗ.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi