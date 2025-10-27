Sẹo lồi như hạt đậu sau xỏ khuyên tai

TP HCMChị Thi, 30 tuổi, nổi cục sẹo lồi lớn sau hai năm sau xỏ khuyên tai, được bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone thu nhỏ sẹo.

Lúc mới xỏ khuyên, tai trái chị Thi không bị viêm hay chảy mủ, chỉ hơi đỏ nhẹ. Khi sẹo nổi lớn thấy rõ, chị đến một phòng khám cắt sẹo, song sẹo tái phát sau vài tháng, ngày càng to hơn, ngứa nhiều.

BS.CKI Thạch Thị Hoàng Dung, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết sẹo lồi là kết quả của quá trình tăng sinh mô sợi quá mức sau tổn thương da, do sự mất cân bằng giữa tổng hợp và phân hủy collagen trong giai đoạn lành thương. Ở người có cơ địa sẹo lồi như chị Thi, chỉ cần những kích thích nhỏ như mụn viêm, xỏ khuyên hay trầy xước nhẹ cũng có thể kích hoạt phản ứng tăng sinh mô sợi.

Tổ chức sẹo phát triển ngoài ranh giới tổn thương ban đầu, nổi cao hơn mặt da, mật độ chắc và có thể gây ngứa hoặc đau nhẹ. Các vùng da chịu lực căng hoặc vận động nhiều như tai, ngực, vai và viền hàm dưới là vị trí có nguy cơ cao hình thành sẹo lồi.

Bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone trị sẹo lồi cho chị Thi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Dung giải thích sẹo lồi của chị Thi xuất hiện sau 2-3 năm xỏ khuyên do phản ứng tăng sinh mô sợi diễn tiến âm thầm trong thời gian dài. Ở người có cơ địa sẹo lồi hoặc rối loạn lành thương, các tế bào sợi vẫn tiếp tục sản sinh collagen quá mức, ngay cả khi vết thương bề mặt đã lành. Quá trình này diễn ra chậm, tích tụ dần, khiến mô xơ dày lên theo thời gian và cuối cùng lồi hẳn ra ngoài da. Các yếu tố kích thích muộn như viêm nhẹ tái phát, dị ứng kim loại từ hoa tai hoặc cọ xát cơ học khi ngủ, đeo tai nghe, đeo khuyên lớn... đều có thể "đánh thức" phản ứng viêm mạn tính tại chỗ, khiến sẹo lồi bùng phát sau nhiều năm tưởng đã lành hoàn toàn.

Bác sĩ Dung chỉ định cho chị Thi tiêm hoạt chất triamcinolone - phương pháp điều trị sẹo lồi phổ biến, hiệu quả và ít xâm lấn hiện nay. Liệu trình gồm 8-9 lần tiêm, mỗi lần cách nhau khoảng 4 tuần.

Sau 4 lần tiêm hoạt chất triamcinolone, khối sẹo lồi ở vành tai trái của chị Thi mềm hơn và giảm kích thước khoảng 40%, vùng da xung quanh bớt đỏ, giảm căng tức rõ rệt. Hiện chị tiếp tục điều trị theo liệu trình.

Phần sẹo lồi của chị Thi thu gọn hơn sau 4 lần tiêm hoạt chất triamcinolone. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Dung, sẹo lồi hình thành sau xỏ khuyên tuy không gây nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và dễ tái phát hoặc lan rộng nếu xử lý không đúng cách. Việc điều trị cần phối hợp nhiều phương pháp dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da. Người gặp tình trạng này nên được can thiệp sớm, đúng kỹ thuật và duy trì tái khám định kỳ giúp giảm nguy cơ tái phát và đạt hiệu quả thẩm mỹ tối ưu.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi