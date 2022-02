Say cà phê vì làm việc theo quán tính

Hôm qua trong một phút cao hứng, tôi đã quá tay bỏ nhiều cà phê hơn dự định vào ổ bánh flan.

Sự cao hứng xuất hiện khi tôi đang làm chiếc bánh mình mong đợi mấy ngày nay cho mùa lễ Tết.

Quy trình làm bánh tôi đã nằm lòng và không cần đong đếm như những ngày đầu còn làm chung với ba nữa. Tuy vậy, với nguyên liệu cà phê, tôi đo bằng... mắt. Nó giống y cái cách tôi pha cà phê thôi. Nhìn theo màu, nếu màu sữa và cà phê đạt được độ nâu đúng trí nhớ là được, là đẹp.

Tôi cũng làm chiếc bánh theo quán tính, theo màu, và không ngó ngàng tới nồng độ cà phê đã bỏ vào. Kết quả là, tôi vẫn có một chiếc bánh flan thơm phức trứng sữa cà phê, sang xịn mịn vừa ngọt thanh và tan ngay vào lưỡi. Nhưng chỉ sau ba muỗng, tôi bị say cà phê.

Nói đến say cà phê là nói đến một trạng thái chắc ít người từng trải qua. Bởi người chịu uống cà phê thì họ thường biết cà phê lượng của mình như thế nào. Còn người không uống thì không có dịp say. Còn tôi là đứa uống cà phê nửa mùa. Tôi thích hít hà hương cà phê, nhất là khi cà phê đang được rang và xay.

Tôi thích cảm giác nhấp từng ngụm đăng đắng vừa đủ và lấy đó làm cớ để cho thêm sữa. Một ly cà phê hay một thức có kèm cà phê luôn là một thứ hấp dẫn tôi vô cùng. Nhưng tôi không uống được cà phê đậm đặc. Mà cà phê Việt Nam vốn dĩ sử dụng loại hạt và cách uống khác với cà phê các nước khác.

Với các nước như Phần Lan hay Thụy Điển, cà phê sẽ được pha sẵn kiểu bình ép French Press, hoặc nấu sẵn từ máy rồi đổ ra một chiếc bình đầy ắp cà phê. Bạn cứ pha sữa với nước cà phê rồi liền tù tì.

Có những bạn Phần Lan tôi biết cứ uống cà phê không đường không sữa, một ngày vài ba ly cũng không sao. Với cà phê Việt, một ngày một ly còn không được thì hai ly là quá đáng, nếu là pha hơi đậm và cà phê nguyên chất không lẫn tạp vị, chất.

Thế mà hôm qua tôi vô tình bỏ hơi lố hai ly cà phê vào một ổ bánh flan. Và mình tự chuốc bản thân say một cách buồn cười. Cảm giác cũng giống các loại đồ uống có cồn khác, bạn sẽ bắt đầu thấy đầu óc quay quay. Sẽ càng nhanh hơn nếu bạn đang bụng rỗng mà thưởng thức thứ nước đê mê kia.

Khác với thức uống có cồn, cái say của cà phê nó không khiến bạn buồn ngủ. Bạn say trắng mắt. Mọi thứ trở nên chớp nhoáng, đầu óc như đang đánh đu quay và mắt bạn không khép lại được. Thế say cà phê thì có hangover không? (hangover là các triệu chứng ảnh hưởng đến sinh lý và tâm lý của cơ thể sau khi tiêu thụ các loại đồ uống có cồn như bia và rượu).

Có chứ. Nốc thật đầy nước để cơ thể kịp đào thải thứ nước kích thích kìa ra, cơ thể mình rệu rạo chập chờn ngủ vùi. Sau giấc ngủ đêm dài, đầu óc có phần được xoa dịu.

Nhưng bạn sẽ vẫn thấy lăm le đâu đó những cơn căng thẳng ập đến, là bạn cà phê đó. Tính tới hiện nay là tầm 24 tiếng sau mấy muỗng bánh flan tôi đưa vào miệng, mình nửa phần dưới đất nửa phần còn trên không trung.

Vậy sau này tôi có bỏ cà phê không? Không! Bạn có tin sáng nào tôi cũng pha cà phê, cùng loại hạt và tôi không say không? Đây không phải lần đầu tôi say cà phê và mình biết lần này cũng không phải lần cuối.

Lỗi không phải ở mấy muỗng cà phê tôi bỏ vào, lỗi là sự lố trong pha chế vì làm theo quán tính những - thứ - tưởng - chừng - quá - quen - thuộc. Nếu tôi xem việc pha chế chiếc bánh flan này như chiếc bánh đầu tiên, cẩn thận đong đếm từng lon sữa, từng muỗng cà phê, tôi đã có một chiếc bánh đúng nồng độ và đúng vị.

Nếu tôi không làm việc theo chế độ auto pilot (theo quán tính), tôi đã nhìn ra ngay sau khâu pha chế để bản thân có thể "chữa cháy". Và nếu tôi cẩn thận thử ngay sau khi ổ bánh hoàn thành, chắc mình đã không đến mức say thành xỉn.

Quán tính có xấu? Sự vụ cà phê vô tình làm tôi phải suy nghĩ về cách làm việc theo quán tính. Mà tôi hiểu, khi đang làm việc theo quán tính, ta đã không có chánh niệm rồi. Và như vậy, một sự tôn trọng với công việc ta làm đang dần bị mất đi.

Ừ, vậy nên vẫn giữ cho mình sự tự tin và thoải mái với loại công việc đã thuần thục, nhưng vẫn cần tôn trọng chính công việc đó mà không qua loa chỉ làm theo quán tính.

Võ Thị Minh Ngọc

