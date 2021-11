'Cà phê sang chảnh thua quán vỉa hè 12 nghìn đồng một ly'

Tôi đến những quán "sang chảnh" để tiếp khách hoặc dùng laptop vào mạng, còn quán vỉa hè mới là nơi tôi chọn thưởng thức cà phê.

Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới. Văn hoá cà phê thấm đẫm khi nhiều người lựa chọn ly cà phê để bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng có một vấn đề mà tôi thấy khó chịu đã lâu, nay mới xin phép chia sẻ một chút ý kiến của mình.

Đó là sự so sánh xung quanh cà phê vỉa hè và cà phê ở quán "sang chảnh". Đọc nhiều bài viết có liên quan đến cà phê, tôi không biết các tác giả vô tình hay cố ý mà phảng phất trong từng câu, từng chữ đều mang ý tứ hạ thấp cà phê vỉa hè, nâng cao cà phê ở những quán máy lạnh, trang trí bắt mắt với giá trên trời, từ 30-70 nghìn một ly.

Tôi không biết "sang chảnh" ở đây là thế nào nhưng với tôi, cà phê ở những quán này thua xa những quán vỉa hè được bán 12 nghìn một ly mà tôi hay uống.

>> 'Lối mòn' kinh doanh quán cà phê của con nhà nghèo

Tôi còn nhớ lúc anh họ tôi vừa khai trương quán cà phê được vài ngày, hàng xóm, bà con đều đến ủng hộ nhưng sau đó không thấy ai tới nữa. Lý do là cà phê quán anh bán vừa mắc (20 nghìn đồng một ly) lại có hương vị thua xa quán đầu ngõ của một bà thím bán đã mấy chục năm.

Mấy ngày sau đó gặp tôi, anh trình bày lý do và đề nghị tôi uống thử cà phê của tiệm anh và tiệm bà thím ấy để so sánh. Ly cà phê của bà thím vừa đậm đà, uống vào sảng khoái, trội hơn hẳn so với ly cà phê anh vừa pha.

Mà sự thật, tôi thấy cà phê của những quán được gọi là "sang chảnh" rất nhạt nhẽo, không hợp khẩu vị với phần đông người Việt. Có lẽ cái mác "sang chảnh" được gắn vào do giá tiền cao để bù vào phí thuê mặt bằng, tiền điện máy lạnh, lương nhân viên và chỗ ngồi mà thôi.

Tất nhiên là nếu tiếp khách tôi vẫn hẹn ở những quán "sang chảnh" này. Đôi lúc có việc cần dùng máy tính, wifi cũng thế. Nhưng tôi xem đó chỉ là chi phí để thuê chỗ ngồi chứ không phải để thưởng thức cà phê.

>> Lương 30 triệu vẫn tự pha cà phê mang đi làm

Những quán "sang chảnh" còn thua xa về không gian so với những quán vỉa hè. Các bạn cứ nhìn khách Tây thì biết, họ thích thú ngồi vỉa hè ngắm xe cộ, người đi đường...

Còn gì thú vị hơn mỗi buổi sáng trước giờ vào làm, vừa uống ly cà phê đậm đà, vừa ăn bánh mì, vừa nhìn phố phường và hóng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ở những quán vỉa hè?

Minh Hậu

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.