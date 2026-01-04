Sau tiêm botox có thể trẻ hóa da bằng sóng siêu âm không?

Tôi vừa tiêm botox thon gọn mặt được một tháng. Giờ tôi muốn thực hiện công nghệ sóng siêu âm (HIFU) để nâng cơ thì có bị tan botox không? (Phương Mai, 38 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) là công nghệ sử dụng sóng siêu âm tập trung năng lượng cao tác động sâu hơn vào lớp hạ bì của da để nâng cơ và trẻ hóa da mà không ảnh hưởng đến vẻ ngoài tự nhiên của khuôn mặt. HIFU thường được sử dụng để làm săn chắc da, giảm nếp nhăn, nâng cơ vùng cổ và hàm đồng thời cải thiện độ đàn hồi của da.

Trong khi đó, botox (botulinum toxin) là sản phẩm tinh chế từ ngoại độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum tiết ra, có tác dụng ức chế quá trình giải phóng acetylcholin ở điểm tiếp hợp thần kinh cơ, làm giảm sức co và thon gọn cơ. Làm thon gọn góc hàm bằng tiêm botox là kỹ thuật thẩm mỹ. Khi được tiêm vào đúng vị trí, botox làm giảm dẫn truyền xung động thần kinh từ đó giảm hoạt động cơ tại vùng tiêm, giảm sự phì đại của cơ cắn nên giúp làm đường nét khuôn mặt thon gọn hơn. Bạn có thể tiêm botox cùng lúc ở cả hai vị trí như tiêm vùng mắt để xóa nếp nhăn và tiêm thon gọn góc hàm. Phương pháp này an toàn và tiết kiệm thời gian đi lại nhiều lần.

Bác sĩ Thủy tiêm botox cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu vừa tiêm botox vào vùng mặt, bạn nên đợi cho đến khi botox phát huy tác dụng hoàn toàn trước khi thực hiện liệu trình HIFU, thông thường là vài tuần đến một tháng. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu để xác định thời điểm tối ưu cho phác đồ điều trị cụ thể trên làn da của bạn và đảm bảo tính an toàn cũng như hiệu quả khi kết hợp các quy trình này.

Dù HIFU được đánh giá là công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn, an toàn và hiệu quả song bạn vẫn cần được bác sĩ chuyên khoa khám kỹ trước khi thực hiện. Bác sĩ đánh giá tình trạng da, độ chảy xệ, lớp mỡ dưới da, tiền sử tiêm botox hay phẫu thuật thẩm mỹ... để lựa chọn mức năng lượng, độ sâu và kỹ thuật phù hợp cho từng vùng điều trị.

Để đạt kết quả trẻ hóa tối ưu và hạn chế rủi ro, bạn nên thực hiện HIFU tại các cơ sở y tế uy tín, có bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da trực tiếp khám, theo dõi và cá nhân hóa phác đồ điều trị.

BS.CKI Bế Thu Thủy

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội