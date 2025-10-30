Sau ghép giác mạc mắt có nhìn rõ không?

Tôi bị sẹo giác mạc do viêm loét, bác sĩ chỉ định ghép giác mạc. Sau ghép, mắt tôi có thể nhìn rõ như bình thường không? (Phùng Quang Bách, 37 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Ghép giác mạc là phương pháp thay thế phần giác mạc bị sẹo đục, loét hoặc hư tổn bằng giác mạc hiến tặng khỏe mạnh. Mục tiêu của phẫu thuật là khôi phục độ trong suốt và hình dạng tự nhiên của giác mạc, giúp ánh sáng đi vào mắt đúng cách để cải thiện thị lực.

Tuy nhiên, khả năng nhìn rõ sau phẫu thuật không giống nhau ở từng người bệnh. Kết quả phụ thuộc vào mục đích ghép giác mạc là ghép điều trị hay ghép quang học. Ghép điều trị thường áp dụng khi giác mạc bị loét, thủng, nhiễm trùng nặng... Phương pháp này giúp giữ mắt, loại bỏ một phần giác mạc bệnh lý, tăng khả năng bảo tồn nhãn cầu, không phải sử dụng mắt giả, song khả năng nhìn rõ không phải ưu tiên hàng đầu.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ghép quang học hướng đến phục hồi thị lực cho người bị sẹo giác mạc, đục hoặc biến dạng nhưng các cấu trúc khác của mắt vẫn khỏe mạnh. Khi đó, giác mạc mới giúp ánh sáng truyền qua đúng cách, người bệnh có thể đạt thị lực tốt, thậm chí 10/10 nếu không có tổn thương ở võng mạc hay thần kinh thị giác và kỹ thuật ghép ổn định.

Bạn cần kiểm tra nguyên nhân gây tổn thương, tình trạng giác mạc, võng mạc, chất lượng giác mạc hiến tặng, kỹ thuật ghép, cũng như thần kinh thị giác... để lựa chọn phương pháp phù hợp, từ đó mới xác định khả năng phục hồi thị lực.

Với ghép quang học, người bệnh thường nhận thấy thị lực cải thiện sau vài tuần đến vài tháng, nhưng để mắt ổn định hoàn toàn có thể mất từ 6 tháng đến một năm. Trong giai đoạn này, người bệnh cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của bác sĩ như nhỏ thuốc chống viêm, chống thải ghép đúng liều, không dụi mắt, tránh khói bụi và tái khám định kỳ. Bên cạnh điều trị, người bệnh cũng nên ăn uống đủ dinh dưỡng, giàu vitamin A, C, E, kẽm, omega-3 từ cà rốt, trứng, cá hồi, cải bó xôi... giúp giảm khô và tốt cho mắt.

ThS.BS Lương Thị Anh Thư

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh