Sẩn cục khắp tay chân do viêm da mạn tính

TP HCMÔng Hậu, 55 tuổi, nổi sẩn cục khắp tay, chân suốt hai năm, ngứa nhiều, cào gãi gây xước da, bác sĩ chẩn đoán viêm da mạn tính.

Ban đầu tổn thương chỉ là những sẩn nhỏ rải rác, sau đó dày lên, bong vảy và lan rộng. Vùng da quanh các sẩn ngày càng sậm màu, khô ráp, nứt nẻ. Ông từng điều trị tại một cơ sở y tế bằng phương pháp xịt nitơ lỏng song cải thiện chậm, tái phát dai dẳng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, ghi nhận tay chân của người bệnh xuất hiện nhiều sẩn cứng, dày sừng, có màu nâu sẫm với đường kính 2-3 cm, và dấu hiệu viêm kéo dài do cào gãi. Một số vùng da tăng sừng kèm tăng sắc tố rõ cho thấy tổn thương đã tồn tại trong thời gian dài.

Theo bác sĩ Trang, đây là tình trạng viêm mạn tính, sẩn ngứa xuất hiện khi da bị kích thích (dị ứng, côn trùng đốt, da khô...) làm hệ miễn dịch tại chỗ phóng thích các chất gây viêm (như histamin), kích hoạt dây thần kinh gây ngứa và nổi nốt sẩn đỏ. Khi gãi, da bị trầy xước và viêm nặng hơn, ngứa tăng lên tạo vòng xoắn "ngứa - gãi - viêm", khiến sẩn tồn tại lâu, dày lên và dễ tái phát.

Bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone để kiểm soát viêm và giảm ngứa cho ông Hậu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa nhằm kiểm soát viêm và giảm ngứa bằng cách tiêm hoạt chất triamcinolone (thuộc nhóm corticoid) 3-5 lần, mỗi tháng một lần, kết hợp theo dõi đáp ứng và hạn chế cào gãi. Tiêm triamcinolone vào sang thương thường giảm viêm và ngứa trực tiếp, làm xẹp sẩn dày tốt hơn và ít gây phỏng, loét - đốm trắng do đông lạnh so với xịt nitơ lỏng. Sau hai lần tiêm, ông Hậu giảm ngứa rõ, các mảng da dày sừng ổn định hơn, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Các sẩn ngứa không còn dày sừng và gây ngứa sau 3 lần tiêm triamcinolone. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang lưu ý nhiều người thường xem nhẹ các tổn thương da kèm ngứa kéo dài, cho rằng chỉ là bệnh ngoài da thông thường. Tuy nhiên, sẩn ngứa mạn tính kèm dày sừng có thể ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và ngoại hình. Tự đoán và chữa bệnh hoặc điều trị sai cách khiến bệnh kéo dài, tổn thương lan rộng.

Khi ngứa dai dẳng, xuất hiện tổn thương dày sừng, bong vảy không đáp ứng điều trị thông thường, người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu để được bác sĩ khám, điều trị phù hợp.

Minh Hương

*Tên người bệnh đã được thay đổi