'Viễn cảnh tắc đường tới sân bay Long Thành khiến tôi lo ngại'

Tôi sống ở quận Bình Thạnh, mỗi lần đi công tác nước ngoài, chỉ mất khoảng 20-30 phút là có thể đến sân bay Tân Sơn Nhất. Dù sân bay thường xuyên quá tải, giao thông xung quanh đông đúc, nhưng việc di chuyển gọn gàng với quãng đường ngắn từ trung tâm TP HCM giúp tôi yên tâm hơn trước chuyến bay.

Nhưng với sân bay Long Thành thì khác. Khoảng cách 40 km từ trung tâm TP HCM tới sân bay này khiến tôi thực sự lo lắng. Nếu chỉ nghe con số 40 km, có thể nhiều người nghĩ không quá xa. Nhưng với tình trạng hạ tầng giao thông kết nối hiện nay với cao tốc Long Thành - Dầu Giây thường xuyên quá tải, các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 51 lúc nào cũng đông nghẹt, tôi e rằng việc kẹt xe, trễ giờ bay sẽ trở thành cơn ác mộng thường trực.

Khoảng cách giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành cùng các tuyến kết nối. Đồ họa: Hoàng Thanh

Một chuyến bay quốc tế vốn đã tốn nhiều thời gian chuẩn bị: làm thủ tục, kiểm tra an ninh, ký gửi hành lý... Nay còn phải tính thêm tới hai tiếng, thậm chí lâu hơn để di chuyển từ thành phố ra sân bay, chưa kể rủi ro kẹt xe giữa đường (thời gian di chuyển có thể còn gấp đôi, ba lần). Điều này làm mất đi sự thuận tiện – yếu tố quan trọng hàng đầu trong lựa chọn dịch vụ hàng không.

Tôi đồng ý việc xây dựng sân bay Long Thành là cần thiết để giảm tải cho Tân Sơn Nhất, nhưng theo quan điểm cá nhân, sẽ rất mạo hiểm nếu dời ngay toàn bộ chuyến bay quốc tế về đó khi hệ thống kết nối giao thông chưa hoàn thiện. Bởi khi ấy, thay vì nâng cao trải nghiệm, chúng ta lại đang khiến hành khách ngần ngại.

Một sân bay hiện đại, rộng rãi là cần thiết. Nhưng với hành khách như tôi, giá trị lớn nhất vẫn là sự thuận tiện. Tôi nghĩ, sân bay hiện đại chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại chính là hạ tầng kết nối. Nếu hành khách phải căng thẳng vì kẹt xe, lo lắng trễ chuyến, thì trải nghiệm tại một nhà ga rộng rãi, tiện nghi cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa.

Bang Lang