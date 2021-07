Sai lầm 'chiến lược' khi nghỉ hưu sớm với 100 triệu đồng

Tôi thấy những bạn trẻ mới có 100 triệu đồng trong tay mà đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm, đó là một sai lầm về tính toán đường đời.

Tuổi trẻ thường có nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng nhược điểm là thiếu kiến thức và tầm nhìn. Tuổi trẻ cũng như giai đoạn bạn mới bắt đầu vào một đường đua. Nếu bạn chọn sai đường thì cả quãng đời còn lại bạn sẽ sống trong nghèo đói. Nên bạn phải nghiên cứu, trải nghiệm thật nhiều để học hỏi được nhiều kiến thức rồi mới đưa ra quyết định đúng được.

Ngày nay, tôi thấy nhiều bạn trẻ mới có 100 triệu đồng trong tay mà đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Các bạn không hề hiểu rằng mình chưa đủ điều kiện để làm điều đó. Vì cái quan trọng nhất là tự do về tài chính thì các bạn chưa có. 100 triệu bạn tiêu trong một, hai năm là hết. Khi hết tiền, bạn sẽ lại phải lao động. 100 triệu bạn về xây cái nhà cấp bốn cũng hết, chưa nói đến xây nhà tầng, làm hồ cá, bể bơi hay mua mảnh đất. 100 triệu bạn chỉ đủ để làm một giàn trồng cây bằng inox hay sắt và mua cây giống, đất đai, phân bón về trồng...

Theo tôi, chúng ta chỉ nên nghỉ hưu sớm khi:

1. Bạn đã có thành tựu nhất định: như có doanh nghiệp lợi nhuận đều đặn, bạn đã giao hết việc cho đội ngũ quản lý lo, bạn không cần điều hành doanh nghiệp nữa; hoặc có mấy căn nhà mặt phố đang cho thuê, hàng tháng bạn có thu nhập từ cho thuê nhà trên 20 triệu đồng. Tức là, bạn phải có nguồn thu nhập thụ động đủ cho bạn không phải làm gì mà tiền vẫn tự chảy vào túi hàng tháng.

2. Bạn đã có tích lũy đủ cho điều kiện sống của mình: có nhà, xe, vườn cây, ao cá hay biệt thự cao cấp...

3. Bạn có một mục tiêu sống rõ ràng như: tập trung chăm sóc con cháu nếu bạn thích nội trợ; đi du lịch trong nước và thế giới nếu bạn thích đi du lịch; làm từ thiện nếu bạn mong muốn giúp đỡ cộng đồng; học một nghề bạn mong ước từ lâu như cắm hoa, khiêu vũ, đàn, hát, sáng tác thơ, thợ may, chụp ảnh, vẽ tranh, chế tạo đồ chơi, sản xuất đồ mộc, làm Youtuber...

Tóm lại, trước khi nghĩ đến nghỉ hưu sớm, bạn hãy đảm bảo: tự do về thân thể, tự do về tài chính, tự do về suy nghĩ, tự do về hành động.

Tất nhiên, mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau, lựa chọn khác nhau. Với những người trên 50 tuổi thì hầu hết con cái họ đã lớn, kinh tế đã vững, cũng đã cống hiến cả tuổi trẻ cho gia đình, xã hội và họ cũng có những thành tựu nhất định. Thế nên, việc họ có thể nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống bằng những thành quả đã làm ra cũng là điều dễ hiểu.

Còn các bạn trẻ, khi trải nghiệm cuộc đời chưa đủ, quãng đời phía sau còn rất dài, nếu các bạn quyết định sai đường (nghỉ hưu sớm) thì việc làm lại cuộc đời sẽ rất khó. Nếu chia cuộc đời thành các mốc phát triển mỗi sáu năm, chúng ta sẽ có thể tạm vạch ra những mục tiêu của mình:

- 6 tuổi: đi học.

- 13 tuổi: dậy thì (lên cấp 2).

- 18 tuổi: trưởng thành (hết cấp 3).

- 24 tuổi: lập nghiệp (hết đại học và đi làm).

- 30 tuổi: lập thân (xây dựng gia đình, sự nghiệp đã có chút vị trí).

- 36 tuổi: đạt độ chín của suy nghĩ, trải nghiệm, sự nghiệp.

- 42 tuổi: đạt thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp.

- 49 tuổi: thường có bệnh tật và sức khỏe đi xuống.

- 53 tuổi: người ta thường có câu "49 chưa qua, 53 đã tới" để chỉ đây là những cột mốc quan trọng liên quan đến sức khỏe của con người. Nên phụ nữ thường được nghỉ hưu ở 55 tuổi cũng là vì vậy.

- 60 tuổi: đây là tuổi nghỉ hưu vì sức khỏe đã giảm sút.

Vậy nên, nếu muốn nghỉ hưu sớm, tôi cho rằng hãy để sau tuổi 36 hãy quyết định, như vậy sẽ an toàn hơn.

Hoàng Minh

