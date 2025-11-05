Rụng tóc hói đầu ở tuổi đôi mươi

Nhiều nam thanh niên 20-30 tuổi đến bệnh viện khám bởi rụng tóc do căng thẳng hay rối loạn nội tiết tố, bác sĩ ghi nhận tình trạng hói đầu có xu hướng trẻ hóa.

TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho rằng rụng tóc hói đầu có thể do bệnh lý liên quan đến nội tiết, di truyền, miễn dịch và cả yếu tố tâm lý. Không điều trị đúng cách, tóc rụng ngày càng nhiều, nang tóc teo lại, chu kỳ mọc tóc rút ngắn, rất khó phục hồi.

"Ngày càng nhiều nam giới hói đầu sớm, đặc biệt ở độ tuổi khá trẻ", bác sĩ Bích nói, dẫn chứng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM từ đầu năm đến nay tiếp nhận gần 1.000 bệnh nhân nam bị rụng tóc, trong đó khoảng 250-300 ca ở tuổi đôi mươi, tăng gần gấp đôi so với 10 năm trước. Trước kia hói đầu chủ yếu xuất hiện ở nam giới sau tuổi 40, còn hiện nay nhiều người trong độ tuổi 20-30. Không ít người gặp tình trạng tóc bạc sớm, ảnh hưởng đến tâm lý và ngoại hình.

Đây cũng là tình trạng chung trên thế giới. Tổ chức Rụng tóc từng mảng Mỹ (NAAF) ước tính khoảng 2% dân số thế giới bị rụng tóc từng mảng ít nhất một lần trong đời, nghĩa là cứ 50 người có một người mắc. Hiệp hội Rụng tóc Mỹ (AHLA) thống kê khoảng 25% nam giới bị rụng tóc có liên quan đến nội tiết tố trong độ tuổi 20.

Tại Việt Nam hiện chưa có thống kê chính thức về tỷ lệ rụng tóc, hói đầu. Bác sĩ Bích cho rằng rụng tóc và hói đầu sớm ở người trẻ thường là hệ quả của nhiều yếu tố kết hợp. Ở tuổi trung niên, rụng tóc chủ yếu do suy giảm hormone sinh dục nam theo thời gian. Còn với người trẻ, nguyên nhân thường do di truyền, rối loạn nội tiết, stress, bệnh tự miễn, thiếu ngủ, dinh dưỡng kém và lạm dụng hóa chất như tẩy, uốn, nhuộm tóc... Lối sống ít vận động, tiếp xúc ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử quá nhiều cũng có thể làm tổn thương nang tóc, thúc đẩy quá trình rụng tóc sớm.

Như anh Tú 28 tuổi, nhân viên kinh doanh tại TP HCM, xuất hiện những mảng hói rõ ở sau gáy, còn anh Hưng 26 tuổi ở Đồng Nai mất nickname "lãng tử" bởi mái tóc bồng bềnh bất ngờ rụng dần mỗi ngày do chứng rụng tóc nội tiết. Chia sẻ với bác sĩ, hai bệnh nhân này đều cho biết càng rụng tóc càng căng thẳng và càng rụng nhiều hơn "như một vòng luẩn quẩn".

Bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone điều trị rụng tóc mảng cho anh Tú. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Bích cho biết có hai dạng rụng tóc phổ biến ở nam giới trẻ là rụng tóc nội tiết và rụng tóc từng mảng như hai bệnh nhân trên. Với rụng tóc nội tiết, tóc thưa dần ở vùng trán, đỉnh đầu, thái dương, mật độ giảm rõ rệt đến khi nang teo nhỏ, tóc mọc ít và yếu. Còn rụng tóc từng mảng đặc trưng bởi những vùng hói tròn, ranh giới rõ, thường do cơ chế tự miễn (hệ miễn dịch tấn công nhầm các tế bào khỏe mạnh của cơ thể) gây ra.

Xác định đúng nguyên nhân rụng tóc giúp bác sĩ lựa chọn liệu trình điều trị phù hợp, cá thể hóa, tránh tốn kém và đạt hiệu quả lâu dài. Theo bác sĩ Bích, rụng tóc tự miễn có thể điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch hoặc thuốc sinh học. Nếu do nguyên nhân khác có thể dùng thuốc bôi, thuốc uống để nhanh mọc tóc, hay sử dụng phương pháp laser, RF vi kim, lăn kim, điện di, tiêm hoạt chất triamcinolone hoặc huyết tương giàu tiểu cầu (PRP). Người bệnh cân nhắc cấy tóc khi rụng nghiêm trọng, không còn nang tóc và các phương pháp nội khoa không đáp ứng.

Rụng tóc là tình trạng cần điều trị lâu dài, theo bác sĩ Bích. Thông thường 2-3 tháng đầu người bệnh chưa thấy tóc mọc rõ rệt nên dễ lo lắng, bỏ dở liệu trình. Stress càng nhiều thì tóc càng rụng nhiều. Do đó, người bệnh cần kiên trì theo đúng phác đồ để tóc có thời gian phục hồi, không nên vội vàng tìm đến những giải pháp đắt đỏ như cấy tóc.

Anh Hưng được tiêm PRP tự thân kết hợp thuốc uống hỗ trợ. Sau 5 lần thực hiện, tóc anh mọc lại 70-80%. Với anh Tú, bác sĩ tiêm hoạt chất triamcinolone, phương pháp hiệu quả trong điều trị rụng tóc từng mảng.

Tình trạng rụng tóc của anh Hưng cải thiện 70-80% sau 5 lần tiêm PRP. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bên cạnh điều trị y khoa, bác sĩ Bích khuyến cáo nên bổ sung vitamin A, B, C, E cùng kẽm, sắt... giúp nuôi dưỡng tóc. Khi ra ngoài, đội mũ rộng vành để bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời. Chăm sóc tóc và da đầu đúng cách, tránh lạm dụng hóa chất, tạo kiểu thường xuyên. Sinh hoạt điều độ, không hút thuốc, hạn chế thức khuya và kiểm soát căng thẳng góp phần duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, hỗ trợ tóc phát triển tốt hơn.

Khi có dấu hiệu rụng tóc nhiều, tóc không hoặc chậm mọc lại, cần khám chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da. Không nên tự ý dùng thuốc hoặc điều trị không đúng cách khiến bệnh tiến triển nặng, mất cơ hội phục hồi.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi