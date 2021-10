Rối loạn cương - dấu hiệu báo trước bệnh tim mạch

Sau khoảng 3 năm kể từ khi bị rối loạn cương, nam giới có nguy cơ bị đau tim, nguyên nhân có thể do vấn đề mạch máu.

Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, Khoa Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, rối loạn cương dương không phải lúc nào cũng tiềm ẩn vấn đề về tim mạch, nhưng nhiều trường hợp là dấu hiệu dự báo sớm bệnh tim và các vấn đề khác về tuần hoàn.

Khoảng 50% rối loạn cương do vấn đề mạch máu

Ở nam giới, quá trình cương dương diễn ra khi các tế bào nội mạc mạch máu ở dương vật phóng thích nitric oxide cho mạch máu giãn ra, tăng lượng máu về dương vật, chèn ép đường thoát của tĩnh mạch giúp duy trì độ cương. Rối loạn cương có thể do bệnh mạch máu, bệnh thần kinh, giải phẫu, hormone, thuốc và tâm lý.

Theo bác sĩ Sriram Narayanan, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Tim mạch Harley Street, Bệnh viện Gleneagles (Singapore) chia sẻ trên trang CNA Lifestyle, khoảng 50% nguyên nhân rối loạn cương là các vấn đề về mạch máu. Do vậy, nếu xuất hiện bất thường nào ở lớp nội mạc mạch máu hoặc do các mảng xơ vữa làm hẹp hoặc tắc động mạch ở dương vật thì có thể gây rối loạn cương dương.

Theo bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, tình trạng xơ vữa ảnh hưởng đến tất cả mạch máu nhưng thường tác động sớm nhất đến dương vật. Vì kích thước mạch máu ở đây rất nhỏ (đường kính khoảng 1-2mm), nhỏ hơn so với đường kính 3-4mm của động mạch vành.

Rối loạn cương hiện được coi là vấn đề thường gặp của nam giới, nhất ở nhóm tuổi từ 40 trở lên. Theo Tạp chí Tiết niệu - The Journal of Urology (Mỹ), khoảng 40% nam giới trong độ tuổi 40 bị rối loạn cương dương. Bác sĩ Narayanan cho biết, khoảng 50%-60% nam giới trên 60 tuổi bị rối loạn cương dương do xơ vữa động mạch. Ông lưu ý rằng rối loạn cương dương có thể xảy ra khoảng ba năm trước khi người bệnh gặp cơn đau tim đầu tiên.

Khoảng ba năm kể từ khi bị rối loạn cương, nam giới có thể bị lên cơn đau tim đầu tiên. Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện cho rằng, khả năng cương dương là một trong những yếu tố phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể ở nam giới. Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi khác nhau, mức độ dự báo này cũng khác nhau. Những người trẻ hơn, dưới 50 tuổi, chưa từng mắc bệnh tim nhưng nếu có dấu hiệu rối loạn cương thoáng qua hoặc dai dẳng thì khả năng bị mắc bệnh tim cao hơn những người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, rối loạn chức năng cương và bệnh tim cũng có chung nhiều yếu tố nguy cơ bao gồm: đái tháo đường, huyết áp cao, cholesterol cao, béo phì, sử dụng nhiều chất kích thích như rượu bia và thuốc lá, tuổi cao và nồng độ testosterone thấp.

Phòng và điều trị rối loạn cương dương

Để cải thiện đời sống sinh lý hoặc tầm soát sức khỏe, nam giới nên tìm đến bác sĩ nam khoa để được khám và kiểm tra kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo những người đàn ông bị rối loạn cương không rõ nguyên nhân, ví dụ như chấn thương và không có triệu chứng về bệnh tim vẫn nên được tầm soát về tim mạch trước khi bắt đầu điều trị.

"Trong quá trình khám cho các bệnh nhân bị rối loạn cương, chúng tôi đã phát hiện một số trường hợp đi kèm với những yếu tố nguy cơ khác nhau. Do đó, việc đi khám sớm giúp bệnh nhân cải thiện rối loạn chức năng tình dục và có những điều trị, hướng dẫn kịp thời như thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện để đề phòng những vấn đề tim mạch về sau", bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện nói.

Rối loạn cương có thể gây ra rắc rối trong đời sống vợ chồng. Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ Thiện cho biết thêm, tuy nhiên, trên thực tế không phải nam giới nào cũng tìm đến cơ sở y tế để khám bệnh. Hiện nay, nhiều người chọn mua các loại thuốc cường dương không rõ nguồn gốc để giải quyết tình trạng của mình. Chúng chỉ có tác động nhất thời mà không giải quyết được nguồn gốc bệnh lý. Chất lượng thuốc không đảm bảo hoặc không dùng theo hướng dẫn khiến cho nhiều nam giới gặp các rủi ro như cương quá lâu dẫn đến tổn thương dương vật, tác động xấu đến tim mạch, thậm chí có thể gây đột quỵ.

Nếu cần tìm kiếm sản phẩm cương dương, người dùng nên chú ý tính hiệu quả. Trong đó, sản phẩm có chứa các tinh chất có lợi cho nam giới như Eurycoma Longifolia, chiết xuất thông biển Pháp và hàu đại dương có tác dụng hỗ trợ kích thích cơ thể sản sinh testosterone và nitric oxide nội sinh. Trong đó, nitric oxide là yếu tố giúp mạch máu ở dương vật giãn ra, tăng cường lưu thông máu để cương cứng, còn testosterone là hormone sinh dục góp phần tăng cường sự sung mãn cho nam giới.



Để đề phòng các rối loạn chức năng tình dục, duy trì lối sống lành mạnh cũng là điều cần thiết. Chế độ ăn uống cân bằng, ít chất béo và tập luyện thể dục đều đặn sẽ tăng khả năng hoạt động tình dục. Tim, phổi và các cơ quan khác trong cơ thể đều tham gia vào hoạt động này.

Châu Vũ