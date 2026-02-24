Robot phẫu thuật thông niệu quản cho người phụ nữ

TP HCMBà Mai, 54 tuổi, bị hẹp niệu quản khiến thận ứ nước, bí tiểu nặng, được bác sĩ phẫu thuật tái thông bằng robot.

Bà Mai tán sỏi thận tại một cơ sở y tế 5 năm trước, sau đó biến chứng hẹp niệu quản gây tắc nghẽn dòng nước tiểu khiến thận ứ nước kéo dài. Bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám trong tình trạng đau quặn bụng dữ dội.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng Đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chẩn đoán nguyên nhân là do đoạn niệu quản gần bàng quang bị chít hẹp khiến thận ứ nước lâu ngày kèm nhiễm khuẩn đường tiết niệu, bí tiểu nặng. Nếu chỉ đặt ống thông để dẫn lưu nước tiểu tạm thời, bệnh nhân có nguy cơ tái hẹp niệu quản rất cao. Giải pháp triệt để là phải cắt bỏ đoạn niệu quản bị chít hẹp và cắm lại niệu quản vào bàng quang.

Người bệnh từng sinh mổ nhiều lần khiến tử cung dính lên thành bụng, tiền sử phẫu thuật hút mỡ bụng và đặt túi ngực làm cho ổ bụng viêm dính nặng, bàng quang nằm thấp làm cho phẫu trường rất hẹp và sâu. Mổ mở hay phẫu thuật nội soi truyền thống gặp nhiều khó khăn nên bác sĩ Liên quyết định phẫu thuật tạo hình niệu quản bằng robot Da Vinci Xi.

Hệ thống robot với 4 cánh tay linh hoạt xoay 540 độ cho phép các bác sĩ xuyên dây chằng rộng tử cung, mở phẫu trường với hai cánh tay nâng đỡ. Cánh tay robot thứ 4 vén tử cung sang một bên, giúp bác sĩ tiếp cận chính xác vị trí cần cắt bỏ đoạn niệu quản hẹp và khâu nối, cắm lại niệu quản vào bàng quang thuận lợi.

Bác sĩ Liên và êkíp phẫu thuật tạo hình niệu quản cho bà Mai bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau mổ, bà Mai hồi phục nhanh, ít đau, vết mổ nhỏ, nước tiểu lưu thông tốt, chức năng thận cải thiện. Bà được xuất viện sau 4 ngày và tái khám định kỳ để theo dõi.

Hẹp niệu quản là tình trạng ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn, cản trở dòng nước tiểu, gây ứ nước ở thận. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến đau quặn thận, nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát, thậm chí suy thận.

Theo bác sĩ Liên, hẹp niệu quản có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải, thường gặp sau sỏi niệu quản, khối u chèn ép, xơ hóa sau phúc mạc, viêm nhiễm mạn tính hoặc là biến chứng của các can thiệp, phẫu thuật trước đó. Tùy mức độ hẹp, bác sĩ có thể chỉ định đặt ống thông niệu quản để nong chỗ hẹp hoặc phẫu thuật tạo hình niệu quản trong trường hợp nặng.

Để phòng ngừa hẹp niệu quản, bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên uống đủ nước, không nhịn tiểu, sống lành mạnh, ăn uống khoa học, hạn chế thực phẩm nhiều muối, dầu mỡ để giảm nguy cơ sỏi thận. Người có tiền sử mắc các bệnh tiết niệu hoặc từng phẫu thuật vùng bụng, chậu nên đến bệnh viện chuyên khoa khám sức khỏe định kỳ để phát hiện, xử trí sớm các bất thường.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi