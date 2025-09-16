Robot phẫu thuật cắt khối u ở bụng bệnh nhân

TP HCMBà Tân, 50 tuổi, có khối u lớn sau phúc mạc kích thước 6 cm, sát tĩnh mạch chủ bụng, bác sĩ phẫu thuật bằng robot Da Vinci bóc tách u hạn chế mất máu.

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u nằm ở vị trí nguy hiểm, phía trước cơ thắt lưng chậu, sát với tĩnh mạch chủ bụng, gần cột sống, có khả năng phát sinh từ bao sợi thần kinh.

Vùng sau phúc mạc khá rộng và nằm sâu trong cơ thể nên khối u thường phát triển lớn trước khi có triệu chứng như đau âm ỉ hoặc căng tức vùng bụng, sờ thấy khối bất thường ở bụng, rối loạn tiêu hóa, giảm cân không rõ nguyên nhân. Trường hợp bà Tân, u không gây đau đớn, không có bất kỳ triệu chứng nào nên vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường, tình cờ được phát hiện khi khám sức khỏe.

Khối u 6 cm ở sau phúc mạc, sát tĩnh mạch chủ bụng của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Cương, khoảng 30% u sau phúc mạc là lành tính, song nếu không phẫu thuật sẽ khó xác định bản chất khối u. Khối u lớn dần sẽ gây chèn ép hoặc xâm lấn các cơ quan xung quanh, mạch máu và dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci Xi để phẫu tích chính xác, bóc tách khối u ra khỏi các cấu trúc mạch máu quan trọng, lấy trọn khối u mà không gây chảy máu. Ngày đầu sau mổ, bà Tân hồi phục nhanh, có thể ăn cháo, uống nước và đi lại trong phòng bệnh, xuất viện sau 3 ngày. Xét nghiệm mô học khối u cho kết quả là u bao sợi thần kinh lành tính.

Robot Da Vinci Xi hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật lấy khối u bà Tân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Điều trị u sau phúc mạc phụ thuộc vào tính chất khối u lành tính hay ác tính cũng như kích thước, vị trí, mối liên quan với cơ quan lân cận, thể trạng người bệnh. Với u lành tính, bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u hoặc theo dõi nếu khối u còn nhỏ và không có triệu chứng. Với u ác tính, phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u là phương pháp điều trị cơ bản và hiệu quả, khả năng tái phát thấp. Một số trường hợp cần phối hợp hóa trị hoặc xạ trị bổ sung sau phẫu thuật.

Bác sĩ Cương khuyên mọi người khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Người bệnh cũng cần tuân thủ lịch tái khám sau mổ u giúp kịp thời phát hiện biến chứng, tránh bệnh tái phát.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi