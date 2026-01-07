Rò nước tiểu sau xạ trị ung thư niệu đạo

TP HCMBà Ly, 76 tuổi, bị rò rỉ nước tiểu và đau rát vùng kín sau xạ trị ung thư niệu đạo, được bác sĩ phẫu thuật vá lỗ rò bằng robot.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích bà Ly bị rò nước tiểu do quá trình xạ trị vùng bụng chậu hai năm trước tại một bệnh viện khác gây tổn thương mô âm đạo - bàng quang. Việc đặt ống thông niệu đạo kéo dài để dẫn lưu nước tiểu cũng gây nhiều khó chịu, đau đớn, viêm nhiễm và biến chứng đường tiết niệu.

Bác sĩ Liên chỉ định mở bàng quang ra da nhằm dẫn lưu nước tiểu cho người bệnh, giảm áp lực và đau đớn tại vùng âm đạo, niệu đạo, hạn chế biến chứng. Tuy nhiên, rò âm đạo - bàng quang là tổn thương phức tạp do mô vùng chậu bị viêm dính, xơ hóa, giảm nuôi dưỡng, khả năng tự lành rất thấp. Sau một tháng theo dõi, tình trạng của bà Ly không cải thiện nên bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi vá lỗ rò bằng robot Da Vinci Xi để giảm nguy cơ tái phát.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật điều trị lỗ rò bàng quang - âm đạo cho bà Ly bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hệ thống robot giúp bác sĩ tiếp cận lỗ rò chính xác theo nhiều hướng, từ ngoài vào trong bàng quang và từ khoang bụng vào vùng tổn thương. 4 cánh tay robot hỗ trợ bóc tách mô viêm dính, cắt bỏ hoàn toàn mép lỗ rò và các mô xơ hóa xung quanh. Bàng quang và âm đạo được khâu phục hồi riêng biệt bằng chỉ.

Hậu phẫu, bà Ly hồi phục tốt, ít đau, tình trạng rò nước tiểu được kiểm soát. 4 ngày sau, bà được xuất viện, bác sĩ hẹn tái khám định kỳ để theo dõi quá trình liền sẹo, đánh giá chức năng tiểu tiện và phát hiện sớm nguy cơ tái phát.

Rò bàng quang - âm đạo là biến chứng nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và đời sống sinh hoạt của phụ nữ. Nguyên nhân có thể do chấn thương sản khoa, phẫu thuật vùng chậu, nhiễm trùng, dị tật bẩm sinh, bệnh ác tính hoặc điều trị ung thư bằng phẫu thuật và xạ trị.

Theo bác sĩ Liên, ở giai đoạn sớm, bệnh dễ bị nhầm lẫn với viêm nhiễm phụ khoa thông thường khiến chậm chẩn đoán và điều trị. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến viêm nhiễm mạn tính, rối loạn chức năng sinh dục, tổn thương tâm lý nặng nề và làm phức tạp cấu trúc giải phẫu vùng chậu. Điều trị rò bàng quang - âm đạo bằng robot Da Vinci Xi là lựa chọn tối ưu cho trường hợp phức tạp, tái phát hoặc khó tiếp cận bằng phẫu thuật truyền thống, giúp người bệnh hồi phục nhanh, ít đau, giảm tối đa biến chứng.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi