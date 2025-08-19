Rận mu đẻ trứng trắng trên mi mắt cô gái

TP HCMHà, 28 tuổi, ngứa cộm quanh mắt nhiều tuần, bác sĩ khám phát hiện nhiều rận mu và trứng bám chi chít trắng hai mi mắt.

Ban đầu Hà nghĩ do dị ứng mỹ phẩm, sau đó ngứa liên tục nhất là về đêm, sáng ngủ dậy mắt sưng nhẹ. Soi mắt Hà dưới kính hiển vi, ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, phát hiện hàng chục con rận mu (Pthirus pubis) kích thước 1-1,2 mm ký sinh tại hai mi, rất nhiều trứng rận bám dọc các sợi lông mi.

"Rận ở lông mi dễ nhầm với viêm bờ mi, dị ứng mắt hay viêm kết mạc thông thường", bác sĩ Tùng cho biết, thêm rằng nếu không soi kỹ dưới kính hiển vi rất dễ bỏ sót chẩn đoán.

ThS.BS Huỳnh Công Trí, khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, soi da và thực hiện các xét nghiệm tìm rận ở những vị trí chúng có thể cư trú như nách, lông mày... song không ghi nhận thêm tổn thương nào khác.

Hà được bác sĩ cho sử dụng thuốc mỡ tra mắt chứa thành phần làm ngạt ký sinh trùng kết hợp thuốc bôi trong 7-10 ngày, đồng thời vệ sinh cá nhân kỹ lưỡng, giặt sạch và phơi nắng toàn bộ chăn màn, khăn gối. Bệnh nhân tránh dùng chung đồ dùng cá nhân với người thân trong gia đình để phòng ngừa lây nhiễm chéo. Bác sĩ khuyến cáo người nhà Hà có triệu chứng tương tự cần đi khám để điều trị, tránh lây nhiễm diện rộng và tái phát.

Sau hai tuần điều trị, tổn thương viêm bờ mi của Hà giảm hẳn, không còn rận mu và trứng rận trên mi mắt.

Bác sĩ Trí kiểm tra vùng mắt của chị Hà. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Rận mu là loài ký sinh trùng thường sống ở vùng lông mu, nhưng cũng có thể lan sang các vùng khác như lông mi, lông mày, lông ngực, lông nách... đặc biệt qua tiếp xúc gần, dùng chung khăn, chăn gối hoặc vệ sinh kém. Nếu không điều trị dứt điểm, rận mu có thể gây ngứa dữ dội ở vùng ký sinh, gãi ngứa gây trầy xước da, có thể dẫn đến bội nhiễm do vi khuẩn.

Bác sĩ Trí lưu ý khi có dấu hiệu ngứa mắt kéo dài, cộm rát vùng mi, ghèn nhiều, mí mắt sưng đỏ hoặc thấy các chấm nhỏ bám quanh các sợi lông trên cơ thể, người bệnh nên đến bệnh viện để khám càng sớm càng tốt. Tránh tự ý dùng thuốc nhỏ mắt hay kem bôi có thể che lấp triệu chứng, khó chẩn đoán và tăng nguy cơ lây lan nếu nguyên nhân là ký sinh trùng như rận mu. Phát hiện và điều trị sớm giúp kiểm soát bệnh nhanh, tránh biến chứng và hạn chế lây cho người thân.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi