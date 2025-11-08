Rách giác mạc có nguy hiểm không?

Tôi bị con vô tình chọc đồ chơi vào mắt, sau đó rát, xốn, chảy nước mắt, lòng trắng hơi đỏ. Tôi có bị rách giác mạc không, tình trạng này có nguy hiểm và điều trị thế nào? (Minh, 38 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Giác mạc nằm ở phần trước của mắt giúp ánh sáng đi vào và hội tụ lên võng mạc. Giác mạc rất mỏng (khoảng 0,5-0,6 mm vùng trung tâm và 0,7-1 mm vùng rìa), dễ tổn thương. Khi giác mạc bị rách mắt thường đỏ, chảy nước mắt nhiều, đau rát, nhạy cảm ánh sáng, giảm thị lực.

Rách giác mạc nhẹ (rách nông, chỉ ở lớp biểu mô) thường tự lành hoặc chỉ cần điều trị bằng thuốc nhỏ mắt. Ở mức nặng hơn, rách lan đến lớp nhu mô hoặc xuyên toàn bộ giác mạc có thể gây nhiễm trùng mắt, thoát dịch trong mắt gây xẹp nhãn cầu, sẹo giác mạc, tăng nguy cơ mù lòa nếu không điều trị sớm.

Rách giác mạc không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bạn không nên tự đoán bệnh mà cần đi khám ở bệnh viện có chuyên khoa Mắt để kiểm tra có bị rách giác mạc hay không hoặc ở mức độ nào.

Bác sĩ Huy kiểm tra mắt cho một nam thanh niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước khi đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt, bạn cần che chắn mắt kỹ lưỡng, tránh dùng tay ấn vào giác mạc, không dụi mắt, không tự nhỏ thuốc kháng sinh vào mắt, không đeo kính áp tròng... Bác sĩ sau khi chẩn đoán rách giác mạc sẽ đưa ra phương án điều trị phù hợp như dùng thuốc kháng sinh, khâu giác mạc, thậm chí ghép giác mạc nếu sẹo nặng.

Giác mạc rất dễ bị rách, vì thế trong mọi sinh hoạt cần cẩn trọng, tránh tác động mạnh vào mắt để ngăn ngừa tối đa tổn thương, ảnh hưởng thị lực nói chung.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM