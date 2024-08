Rách dây hãm bao quy đầu khi quan hệ tình dục

Hà NộiAnh Đức, 31 tuổi, giao hợp mạnh gây rách dây hãm quy đầu, chảy máu ồ ạt, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 8/8, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết vết rách hãm quy đầu dài khoảng 2 cm, được cầm máu nhanh chóng. Người bệnh không đau bụng, đại tiểu tiện bình thường.

Dây hãm bao quy đầu là nếp gấp mô nhỏ kéo dài từ mặt dưới của rãnh chỏm quy đầu đến gần mép dưới lỗ sáo. Trong quá trình cương cứng, dây hãm kéo bao quy đầu về phía sau, để lộ đầu dương vật, tăng cường sức bền và tăng độ nhạy cảm trong hoạt động tình dục.

Trường hợp anh Đức, dây hãm khá ngắn, gây đau khi cương cứng. Khi quan hệ mạnh, dây này kém đàn hồi, dễ bị rách, đau và chảy máu. Bác sĩ Tân phẫu thuật tạo hình dây hãm trong 30 phút giúp bao quy đầu di chuyển tự do hơn và giảm nguy cơ đau hoặc chấn thương. Người bệnh cần nghỉ ngơi trong vài tuần để lành vết thương.

Bác sĩ Tân tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tân, đây là một trong rất nhiều trường hợp nhập viện do đứt hoặc rách dây này. Nguyên nhân phổ biến thường là áp lực quá mức trong khi quan hệ do tư thế không thoải mái, chuyển động đột ngột, mạnh hoặc co cơ khi đạt cực khoái... Thủ dâm quá mạnh, chà xát cùng một khu vực nhiều lần cũng gây nguy cơ ngứa, kích ứng và rách dây hãm.

Một số yếu tố khác cũng làm tăng nguy cơ như đạp xe trong thời gian dài, chơi các môn thể thao như bóng bầu dục, chạy nước rút và nhảy, làm việc nặng nhọc gây tai nạn, té ngã, tổn thương vùng bẹn, mặc đồ lót bó sát tạo áp lực, ma sát lên bẹn, sử dụng dao cạo làm tổn thương bộ phận sinh dục...

Bác sĩ đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương, xác định xem có cần can thiệp hay không. Một số trường hợp có thể tự lành bằng cách nghỉ ngơi tại nhà, dùng thuốc giảm đau.

Bác sĩ Tân lưu ý nam giới gặp tình trạng này nên bình tĩnh. Trước khi vào viện cấp cứu, người bệnh có thể kiểm soát bằng cách rửa tay bằng xà phòng và nước trước khi chạm vào vị trí chảy máu; đặt một miếng vải sạch ép chặt lên vùng bị thương để cầm máu; dùng khăn hoặc vải sạch thấm khô vùng da cần điều trị; che dây hãm bằng băng, cố định bằng gạc y tế...

Để ngăn ngừa tái đứt, người bệnh nên để các mô có thời gian tự lành lại, tránh thủ dâm và quan hệ tình dục trong vài tuần, không sử dụng các biện pháp rào cản như bao cao su cho đến khi mô lành hẳn vì chúng làm tăng ma sát, gây thêm tổn thương. Tránh tham gia các hoạt động mạnh trong vài tuần.

Linh Nguyễn