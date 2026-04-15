Phù tay chân, mí mắt có phải dấu hiệu suy thận?

Tôi 35 tuổi, gần đây bị sưng mí mắt và phù nhẹ ở chân, rõ hơn vào buổi sáng. Đây có phải dấu hiệu suy thận và cần đi khám không? (Anh Minh, Hà Nội)

Trả lời:

Phù là tình trạng sưng nề của mô do tích tụ dịch ở khoang kẽ, phù có thể xuất hiện ở toàn thân hoặc cục bộ. Đây không phải là dấu hiệu đặc hiệu của một bệnh lý riêng lẻ mà có thể gặp trong nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh thận. Ở người có tổn thương thận, chức năng lọc máu và thải dịch dư thừa bị suy giảm, khiến nước và muối có xu hướng tích tụ trong cơ thể. Đồng thời một số tổn thương tại cầu thận có thể làm giảm protein trong máu. Sự thay đổi này khiến dịch dễ thoát ra khỏi lòng mạch và ứ lại trong các mô gây phù.

Bác sĩ tư vấn về tình trạng phù mí mắt và tay chân cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phù liên quan đến bệnh thận thường có một số đặc điểm như tình trạng sưng xuất hiện ở cả hai bên cơ thể, ban đầu xuất hiện kín đáo, hay gặp ở mí mắt vào buổi sáng, có thể tăng dần lên tùy theo mức độ bệnh như ở mặt, tay chân, thậm chí phù toàn thân. Khi ấn vào vùng phù có thể thấy lõm nhẹ.

Người bệnh còn có thể thấy nước tiểu có bọt kéo dài, số lần đi tiểu giảm, tăng cân nhanh trong thời gian ngắn, huyết áp cao, mệt mỏi hoặc ăn uống kém. Đây là những dấu hiệu có thể liên quan đến các bệnh lý như viêm cầu thận, hội chứng thận hư hoặc suy giảm chức năng thận.

Nếu tình trạng phù kéo dài, tăng dần, không được kiểm soát, dịch ứ đọng có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Người bệnh có thể cảm thấy nặng nề, khó vận động, da căng tức. Trường hợp nặng, dịch tích tụ ở phổi, tràn dịch các màng gây khó thở, thậm chí suy hô hấp và tăng gánh nặng cho tim mạch.

Tuy vậy, tình trạng phù không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ thận. Các bệnh lý tim mạch, gan, suy giãn tĩnh mạch hoặc thiếu hụt dinh dưỡng cũng có thể gây biểu hiện tương tự. Do đó, khi thấy cơ thể có dấu hiệu phù, đặc biệt là phù tăng dần hoặc kèm theo các biểu hiện bất thường, bạn nên đi khám sớm tại bệnh viện để được đánh giá và điều trị kịp thời. Bác sĩ tư vấn điều chỉnh lối sống, chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao nhằm kiểm soát tình trạng giữ nước, hỗ trợ chức năng cơ quan liên quan và hạn chế phù tiến triển.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Anh

Khoa Nội thận - Lọc máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội